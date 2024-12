Alle Jahre wieder: Hofer Kipferlmarkt lockt alle an

Am zweiten Ad­ventswochenende strömen die Be­sucher nach Schloss Hofheg­nenberg zum Hofer Kipferlmarkt. Seit fast 25 Jahren ist das so und der Steindorfer Ortsteil zählt weitaus mehr Besucherinnen und Besucher als Einwohner. Und genauso war es heuer. Obwohl das Wetter nicht so ganz optimal war, geriet der kleine, aber feine Adventsmarkt wieder zu einem vollen Erfolg. Der festlich geschmückte Innenhof von Schloss Hofhegnenberg bietet das optimale Ambiente. Die Schlossbesitzer Clara und Dr. Peter Löw hatten wieder ihr privates Gelände für alle geöffnet. Die Idee „alles für den guten Zweck“ tut sein Übriges.

Brigitte Glas Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kipferlmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hofhegnenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis