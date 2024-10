Autofahrer mit 1,2 Promille angehalten

Am Freitag gegen 23.35 Uhr war ein 38-Jähriger an der Schulstraße/Ecke Kirchstraße in Steindorf mit einem Auto unter Alkoholeinfluss unterwegs. Die Polizeibeamten stellten bei der Verkehrskontrolle deutlichen Alkoholgeruch und eine lallende Aussprache beim Fahrer fest.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Beamten veranlassten beim alkoholisierten Fahrer eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei Friedberg ermittelt nun gegen den 38-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)