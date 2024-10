Schon bald gibt es in Steindorf ein Jobrad

Die Angestellten der Gemeinde Steindorf können künftig ein sogenanntes Jobrad erhalten. Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen. Der Tarifvertrag bietet dem Arbeitgeber die Möglichkeit, seinen Beschäftigten im Wege der „Entgeltumwandlung“ eine Teilnahme an entsprechenden Leasingmodellen anzubieten. Das heißt, ein von einem Teil des Lohnes oder Gehalts wird ein Fahrrad geleast. Für diesen Betrag fallen dann weder Steuern noch Sozialversicherungsbeiträge an.

Zunächst hat der Arbeitnehmer mehr in der Tasche. Zu bedenken ist aber auch, dass weniger Rentenversicherungsbeiträge eingezahlt werden. Alle Beschäftigten der Gemeinde Steindorf können nun ein Jobrad bekommen, sofern sie nicht Auszubildende, geringfügig Beschäftigte sind oder sich in der Freistellungsphase des Altersteilzeitblockmodells befinden. Laut Bürgermeister Paul Wecker haben schon einige ihr Interesse bekundet.

Grünes Licht für neue Abteilung beim Schützenverein

Der Schützenverein will eine neue Abteilung für Bogenschießen gründen und hatte angefragt, ob für die Ausübung Platz am Sportheim in Hofhegnenberg sei. Der Gemeinderat gab dafür grünes Licht. Als Bedingung soll gelten, dass die Gerätschaften zur Rasenpflege und bei anderen Veranstaltungen weggestellt werden.

Das Dach am Sportheim in Hofhegnenberg ist marode und teilweise schon undicht. Die Sanierung soll angegangen werden.

Die Ausgleichsfläche in Eresried sollte der Natur überlassen werden. So sieht sie aber nicht aus, weil dort einige Zeitgenossen mit ihren Quads durch die Wiese pflügen. Die Gemeinde will zunächst Verbotsschilder aufstellen.