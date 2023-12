Gemeinde Steindorf soll i-Tüpferl bei Suche nach Allgemeinarzt unterstützen

Plus Das neue Gesundheitszentrum i-Tüpferl unter Regie von Christine Bergmair ist mit breitem Angebot gestartet. Nur eines fehlt noch.

Das Gesundheits­zen­trum „i-Tüpferl“ im Norden Stein­dorfs hat seinen Betrieb teilweise aufgenommen. Die Betreiberin Christine Bergmair hat nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Stand der Dinge vorgetragen.

Sie selbst hat eine Praxis für Osteopa­thie eröffnet. Weiter konnte sie Räu­me an Anbieter für Kommuni­kationstraining, naturgestütztes Coaching, Burnout-Prävention, Evo­lutionspädagogik und Lebens­beratung vermieten.