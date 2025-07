Autofahrerin will losfahren und kommt dabei auf die Gegenspur

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Steindorf und Hausen sind zwei Autos zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Freitag um kurz vor vier eine 88 Jahre alte Autofahrerin vom Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hausen los und kam dabei zu weit auf die Gegenspur. Dadurch stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammen. Bei dem Aufprall wurde die 88-Jährige leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die 54-Fahrerin des anderen Fahrzeugs blieb glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden in einer Höhe von schätzungsweise 13.000 Euro und wurden abgeschleppt. (AZ)

