Schloss Hofhegnenberg ist eines der wichtigsten Denkmäler im Landkreis

Plus Das Märchenschloss bei Steindorf ist öffentlich nicht zugänglich. Hier werfen wir einen Blick in seine spannende Geschichte.

Großes Gedränge herrscht jeden Dezember beim Kipferlmarkt in Schloss Hofhegnenberg. Neben dem Appetit auf die Plätzchen lockt viele auch die Möglichkeit, die sonst verschlossenen Pforten durchschreiten und einen Blick auf das Gebäude werfen zu können, das wie ein Märchenschloss wirkt. Erbaut wurde es von einem tapferen "Goldritter" – seit 2008 gehört es einem reichen Mann.