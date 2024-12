Theater in Steindorf entführt in den Wilden Westen

Sheriff Sleepy Slow geht ganz gemütlich seinen Aufgaben nach. Denn in seinem verschlafenen Nest, das seit Jahren auf den Bau der Eisenbahn wartet, passiert rein gar nichts. Doch heute lässt sich hier ein Fremder begraben. Zur Testamentsvollstreckung in Molly’s Saloon finden sich unbekannte, zwielichtige und illustre Gäste ein. Wer war der Verstorbene? Wer sind diese Gäste? Lässt sich der letzte Wille erfüllen? Gibt‘s überhaupt was zu erben und zu welchen Bedingungen? Kann das gut gehen? Das Publikum darf gespannt sein.

Karten reservieren fürs Theater in Steindorf

Das gesamte Ensemble probt schon eifrig und freut sich auf regen Besuch. Plätze können reserviert werden per E-Mail unter hofer.theater@gmx.de oder per Telefon von Mittwoch bis Freitag 18 bis 20 Uhr unter 08202 / 7 28 26 41. Die Spieltage sind Donnerstag 26., Freitag 27., Samstag 28. und Sonntag 29. Dezember sowie Donnerstag 2., Freitag 3., Samstag 4. und Sonntag 5. Januar. An den Sonntagen ist Beginn um 18 Uhr und an den restlichen Abenden um 19.30 Uhr. Neue Spielstätte seit vorigem Jahr: aufgeführt wird im Gemeinde-Haus Steindorf. (AZ)