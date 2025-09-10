Freizeittipp: Am Wochenende ist Street-Food-Festival in Friedberg

Das „Schlemmerfest“ auf dem Friedberger Volksfest ist dieses Mal mit 15 Food Trucks bestückt – von koreanisch und indisch über marokkanisch bis hin zu amerikanisch. Vom Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. September, ist beim Street-Food-Festival kann man die die frisch gekochte kulinarische Vielfalt vor Ort kosten. Die Nachfrage ist groß: Vergangenes Jahr schlemmten etwa 20.000 Gäste auf dem von der Eventagentur Xclusive organisierten Event.

Das Motto beim Street-Food Festival in Friedberg im September 2025: Probieren!

Jedes Jahr überrascht das Schlemmerfest mit neuen, teilweise unbekannten Spezialitäten aus der ganzen Welt. Vor zwei Jahren war es der Insektenstand, der Aufsehen erregte, jedoch mit Zurückhaltung besucht wurde. Dieses Jahr gibt es zwar keine Insekten, aber es stehen Gerichte wie mexikanische Tacos und Burritos, Korean Fried Chicken und amerikanische Hotdogs und Corndogs auf der Speisekarte. Ganz bestimmt gibt es aber auch einige Überraschungen. Die Gäste haben die Möglichkeit, verschiedene Essenskulturen zu erfahren und sich durchzuprobieren. Für den Durst ist mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken wie frisch gezapftem Bier, Cocktails und kühlen Getränken gesorgt.

Street Food vom 12. bis 14. September 2025 in Friedberg: Essen und gute Laune

Nicht nur beim Essen wird es vielfältig, sondern auch für abwechslungsreiche Unterhaltung ist gesorgt. Für Kinder gibt es neben der Hüpfburg auch Seifenblasen und Kinderschminken, während auf der Bühne Live-Musik geboten ist. Im Bühnenprogramm sind unter anderem die Schlemmerfest-DJs und der Entertainer Diaz für die Unterhaltung zuständig. Falls es regnet, gibt es Schirme zum Unterstellen.

Street-Food-Fest in Friedberg kostet drei Euro Eintritt

Der Eintritt für das Fest liegt für das ganze Wochenende bei drei Euro inklusive einem Ein-Euro-Getränkegutschein, dabei gewährt einem ein Stempel den Eintritt an den weiteren Tagen. Wer am Samstag zwischen 12 und 16 Uhr kommt, hat freien Eintritt. Das Fest wird am Freitag um 16 Uhr eröffnet und geht sowohl am Freitag als auch am Samstag bis 22 Uhr. Am Samstag und Sonntag öffnet das Fest schon zur Mittagszeit um 12, aber am Sonntag schließt das Fest zwei Stunden früher, um 20 Uhr.