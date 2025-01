Streit um den Karenztag: Ein Arzt ist zwiegespalten

Für Torsten Falke ist die Sache klar. „Dieser Vorschlag ist aus unserer Sicht rein populistisch und wenig fundamentiert“, sagt er. Falke ist Bezirksleiter der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie (IGBCE) in Augsburg und damit auch zuständig für den Landkreis Aichach-Friedberg. Der Vorschlag, den er meint, ist dieser: Arbeitnehmer sollen am ersten Krankheitstag kein Gehalt mehr bekommen. Hintergrund ist, dass die Zahlen der Krankmeldungen in den vergangenen Jahren stark angestiegen sind. Anders als Falke halten sich große Unternehmen aus der Region zur Diskussion bedeckt.

