Stromversorgung auf dem Friedberger Volksfest: Ohne den „E-Tom“ geht hier nichts

Leuchtende Fahrgeschäfte, schallende Lautsprecher, glühende Lampen oder eine laufende Spülmaschine. Das Friedberger Volksfest steht ganze zehn Tage lang im wahrsten Sinne des Wortes unter Strom. Für den äußeren Betrachter eine selbstverständliche Angelegenheit, für Elektromeister Thomas Treffler hingegen ist es viel mehr als das, nämlich eine Herzensangelegenheit. Er ist verantwortlich für all das, was auf dem Volksfest mit Ampere, Kilowattstunden, Starkstromkabel und Verteilerkästen zu tun hat. Und einst auch für die Anlage von Hansi Hinterseer.

Seit 2002 kümmert sich „E-Tom“ auf dem Friedberger Volksfest um die Energie

Der hiesige Unternehmer, von vielen liebevoll nur „E-Tom“ genannt, betreibt in Friedberg eine Elektrofirma mit 40 Angestellten und gehört im Bierzelt schon fast zum Inventar. Bereits 2002 übernahm der mittlerweile 59-Jährige die wichtige Aufgabe der Stromversorgung von seinem Vorgänger Michael Reiner und seitdem vergeht kaum Zeit, an der Treffler nicht auf dem Volksfestplatz anzutreffen ist. „Ich bin jeden Tag hier und das schon seit ewigen Zeiten. Das ist für mich eine Sache, die gehört zu meinem Leben dazu und die will ich auch noch einige Jahre weitermachen“, sagt der Friedberger.

Wasser und Strom vereint. In geordnetem Chaos laufen die Strom- und Wasserleitungen auf dem Friedberger Volksfest an die Schaustellerbuden. Foto: Johannes Kiser

Das Erstaunliche daran ist, dass Treffler diesen Part quasi für lau übernimmt. Das langjährige Mitglied des Friedberger Verkehrsvereins, Veranstalter des Festes, verlangt für seine Arbeitszeit kein Geld, obwohl er täglich vor Ort ist, um eventuelle Stromengpässe zu überbrücken. Von denen es zumindest theoretisch viele geben könnte. Denn bei gut 1,5 Kilometer verlegten Kabeln oder den unzähligen Starkstromanschlüssen für Fahrgeschäfte, Zelt und Essensstände könnte ja durchaus mal etwas den Geist aufgeben.

Zwischenfälle im Friedberger Bierzelt gibt es unter den wachsamen Augen Trefflers kaum

Doch nicht mit Treffler: „Bei uns läuft alles rund, seit Jahren haben wir hier keine Probleme. Deshalb kann ich die Zeit hier auch so genießen“, sagt er, während er dann doch zu überlegen beginnt. Ein, zwei Vorfälle habe es nämlich schon gegeben. So kam es Anfang des neuen Jahrtausends zu einem Stromausfall auf dem kompletten Platz. Plötzlich also Stillstand. Menschen, die in Karussells festhingen, verstummte Musikboxen und ein dunkles Festzelt. „Der ehemalige Wirt, Asum Kare, hat spontan Kerzen auf den Bierbänken verteilt und so die Hütte voll gebracht“, schwelgt Treffler in Erinnerungen.

Festwirt Thomas Kempter und Thomas Treffler in der Küche des Binswanger-Festzeltes. Um die 12.000 Kilowattstunden Strom verbraucht das Zelt während des Volksfestes. Foto: Johannes Kiser

Kurze Zeit später war der Fehler dann behoben und es konnte wieder alles seinen gewohnten Weg gehen. Vieles hat sich seitdem aus technischer Sicht verändert. Energiesparende LED und effektivere Gerätschaften machen es möglich, dass 2025 der Stromverbrauch nicht weit entfernt von jenem aus dem Jahr 2002 ist. Damals seien es 30.000 Kilowattstunden für die Veranstaltung gewesen, heuer etwa 35.000, so Treffler. Und das, obwohl das Fest mittlerweile doppelt so viele Besucher und mehr Fahrgeschäfte vorzuweisen hat. Zur Einordnung: Ein Haushalt verbraucht im ganzen Jahr um die 3500 Kilowattstunden.

Links ein alter, rechts ein neuer Stromkasten. Fest am Boden verankert fließt hier der Strom in Richtung Fahrgeschäfte. Foto: Johannes Kiser

Die Energie kommt auf dem Volksfestplatz aus neun fest installierten Verteilerkästen, die auf dem Gelände verteilt sind. Von den Anschlüssen aus werden die Kabel an die verschiedenen Schausteller verlegt. Für das große Kettenkarussell und den Autoscooter ist alles unterirdisch verlegt. Deshalb stehen die zwei Fahrgeschäfte auch seit jeher auf demselben Platz, da die Kabel aus dem geteerten Boden noch oben kommen.

Sicherungen ohne Ende. Die Stromversorgung auf dem Volksfest will gut abgesichert sein. Foto: Johannes Kiser

Thomas Treffler macht in Sachen Strom auf dem Friedberger Volksfest keiner was vor

Dem Musiker Hansi Hinterseer war der bereitgestellte Strom auf dem Friedberger Volksfest einst zu wenig. Extra musste ein Notstromaggregat heran gekarrt werden, um den Wünschen des Schlagerstars zu entsprechen. „Ich hatte schon die Vermutung, dass der nicht so viel KW braucht. Da habe ich mich dann mit dem Messgerät hingestellt und geschaut, was er tatsächlich verbraucht“, sagt Treffler. Ergebnis: Kein bisschen mehr als die anderen Bands auf der Bühne. Ihm macht eben auf seinem Fest keiner was vor.