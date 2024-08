Outdoor-Ausstatter Tatonka: Der Global Player aus Dasing

Fast jeder, der auf der A8 an Dasing vorbeifährt, hat das Schild am Firmensitz von Tatonka schon einmal gesehen. Doch nur die wenigsten wissen, dass sich hinter diesem Unternehmen ein echter Global Player verbirgt, der seine Produkte weltweit vertreibt und sogar eine eigene Fabrik in Vietnam besitzt. Dort fertigt das Unternehmen alles, was im Outdoor-Bereich benötigt wird: Rucksäcke, Taschen, Zelte und auch Campinggeschirr aus Edelstahl. Dabei verfolgt es ein besonderen Transparenzkonzept. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen.

