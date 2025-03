Ein großer Erfolg: Die Teddy-Ausstellung im Wittelsbacher Schloss geht zu Ende

Knapp drei Monate lang konnten Besucherinnen und Besucher die Teddy-Ausstellung „Teddy erobert Friedberg“ im Wittelsbacher Schloss besuchen. Hier durfte man vom 13. Dezember 2024 bis zum 9. März 2025 eine beeindruckende Teddy-Sammlung aus Dresdner Privatbesitz bestaunen. Im Zuge der Ausstellung entstanden auch zwei Schülerprojekte. Zusätzlich konnten sich Groß und Klein am Rahmenprogramm beteiligen – an Workshops, am offenen Atelier, an Erzähl- und Malstunden sowie an Fotoprojekten. „Es war ein voller Erfolg“, bestätigt Museumsleiterin Alice Arnold-Becker.

8.200 Personen besuchten die Ausstellung „Teddy erobert Friedberg“

Arnold-Becker ist in diesen Tagen gut gelaunt. Und das zu Recht. Die Bilanz kann sich sehen lassen: 8.200 Gäste kann die Museumsleiterin verzeichnen. Über 20 Kindergartengruppen und Schulen aus der Region waren dabei. Die Einnahmen durch den Eintritt in Höhe von mehr als 22.000 Euro lagen laut Arnold-Becker deutlich über den Schätzungen. Und auch im Museumscafé und -laden konnten insgesamt rund 18.000 Euro Umsatz erzielt werden. Für Kinder und Schülerinnen wurde kein Eintritt fällig: „Es sollte gerade für Kinder niederschwellig bleiben“, so die Museumsleiterin.

Die Ausstellung kam gut an. Vor allem für jüngere Gäste war sie sowas wie ein Volltreffer. Davon zeugen auch zahlreiche Einträge ins Gästebuch, wie „so eine herzige und mit Liebe zum Detail gelungene Ausstellung mit wunderbarer Inspiration“ oder „mir und meinem Bären haben die Ritter und Piraten gefallen“. Viele der Schülerinnen und Schüler, die mit ihren Klassen die Ausstellung besuchten, seien später mit ihren Großeltern wiedergekommen. „Unser Team freut sich über diesen enormen Zuspruch innerhalb von zwölf Wochen quer durch die Generationen“, meint Arnold-Becker stolz. Besonders über die gelungenen Schülerprojekte freut sie sich: Eine Fotostrecke der ersten und zweiten Klassen der Theresia-Gerhardinger-Grundschule und Teddy-Gemälde nach berühmten Meistern der Kunstgeschichte erstellt durch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Friedberg und der Konradin-Realschule. „Manche der Gäste haben sogar gefragt, ob man die Gemälde kaufen kann“, erzählt die Museumsleiterin lachend.

Nächste Ausstellung im Wittelsbacher Schloss ab Ende Januar 2026

Nach dieser erfolgreichen Eroberung Friedbergs zieht es die Teddys jetzt weiter. Sie werden sorgfältig verpackt und wieder zurück an ihre Heimatorte gebracht. Die nächste Sonderausstellung im Wittelsbacher Schloss wird erst wieder in knapp einem Jahr zu sehen sein. Ab Ende Januar 2026 heißt es dann: „Ornamental! Die Kunst von Thomas Weil“.