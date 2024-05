Zavadil-Cup: Bei den Jüngsten siegt ein Friedberger

Hohes Niveau zeigten die Tennisspielerinnen und -spieler in Friedberg: Mika Bergmiller gewinnt beim Zavadil-Cup die Konkurrenz der U9 souverän.

Er hat nicht mehr die Dimensionen, die er vor der Corona-Pandemie hatte, dennoch aber ist der Zavadil-Cup nach wie vor ein Event, das bei der Tennis-Jugend in Bayern und darüber hinaus durchaus zieht. Die zeigen auch die rund 150 Spielerinnen und Spieler, die in der zweiten Pfingstferienwoche auf der Anlage des TC Friedberg das Racket schwingen. Und bereits am Montag standen die ersten Turniersieger fest – wobei das Ergebnis bei der BTV-Kids-Serie Kategorie 1 (U9) vor allem den gastgebenden Verein und seinen Trainer Jiri Zavadil erfreute. Hier setzte sich nämlich Mika Bergmiller vom TC Friedberg souverän durch. Er gab in vier Matches nur ganze drei Spiele ab.

Starke Jugend beim Zavadil-Cup in Friedberg

Bei dieser Kids-Serie des Bayerischen Tennis Verbands (BTV) wird auf dem Midcourt – also einem verkleinerten Feld – und mit gelb-orangen, etwas druckreduzierten Bällen gespielt. Mika Bergmiller war in dem 18 Teilnehmer starken Feld an Position fünf gesetzt und durfte am Ende triumphieren. Er besiegte Manoel Kapp (Coburger Turnerschaft) mit 4:0, 4:0, dann Yassin Eljammal (SV DJK Taufkirchen) 4:1, 4:0 und Rajas Dudi (SV Stadtwerke München) mit 4:0 und 4:0. Im Finale ließ der Friedberger dann auch der Nummer eins des Feldes, Felix Stocker vom TC Großhesselohe keine Chance und sicherte sich mit 4:1 und 4:1 den Sieg und wichtige Punkte für die Rangliste.

Den dritten Platz holte sich Lui Möllenkamp (Garching) mit 4:1, 0:4, 10:6 gegen Rajas Dudi. Die Nebenrunde der Verlierer des Achtelfinales gewann Moritz Harder (ESV Ingolstadt Ringsee) mit 5:4 und 4:1 gegen Maximilian Lorenz (Großhesselohe). Siegerin bei den U9-Mädchen (zwölf Starterinnen) wurde Elouise Pirker (Deisenhofer Kinder-TC) durch ein 4:1 und 4:0 gegen Alexandra Jehle (SSKC Aschaffenburg). Dritte wurde Medina Besic (Wacker Burghausen) mit einem 5:3 und 4:1 gegen Laura Hundert (TC Kühlenthal).

Beendet ist ebenfalls die Nebenrunde der U11. Im Finale der Achtelfinalverlierer gewann Constantin Giehl (Iphitos München) mit 6:2 und 6:1 gegen Noah Werner vom TC Friedberg. Luise-Noelly Taffo Simo (GW Luitpoldpark München) gewann das Finale der U16 gegen Hanna Aurnhammer vom TC Ismaning mit 7:5 und 6:4. Die Münchnerin hatte sich im Halbfinale gegen Luisa Nodlbichler vom TC Friedberg mit 7:5 und 6:1 durchgesetzt.