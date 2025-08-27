Herrchen holt seine kleine Hündin nicht wieder ab: Stöpsel sucht ein neues Zuhause

Die kleine Mischlingshündin Stöpsel kam völlig unverschuldet ins Tierheim. Ihr Besitzer musste überraschend ins Krankenhaus und konnte sich nicht um sie kümmern. In der Nacht brachte die Feuerwehr die Hündin in die Auffangstation des Tierheims Lecharche im Friedberger Stadtteil Derching. Zunächst schien es nur eine vorübergehende Lösung zu sein, doch alles kam anders. Sechs Wochen lang blieb jede Nachricht aus. Ein Anruf im Krankenhaus brachte schließlich die ernüchternde Wahrheit: Der Besitzer war bereits nach drei Tagen entlassen worden und hatte sich seither nicht mehr gemeldet. Ein Einschreiben an seine Adresse mit der Bitte, Stöpsel bis zum 15. August wieder abzuholen, blieb unbeantwortet.

Hund aus dem Tierheim Lecharche nahe Augsburg: Stöpsel leidet im Tierheim und vermisst ihr Zuhause

Trotz der liebevollen Pflege und Zuwendung ist Stöpsel im Tierheim traurig und leidet. Sie ist freundlich, ruhig, menschenbezogen und sehr sozial mit anderen Hunden, möchte ihr neues Zuhause aber lieber ohne tierische Mitbewohner genießen. Kinder sollten mindestens 12 Jahre alt sein. Katzenverträglichkeit ist nicht bekannt. Die Hündin ist wahrscheinlich stubenrein, kann vermutlich einige Stunden alleine bleiben und liebt entspannte Spaziergänge genauso wie Kuschelstunden. Tierärztlich durchgecheckt, entwurmt und doppelt geimpft, bringt Stöpsel ihren EU-Impfpass gleich mit. Sie ist unkompliziert und auch für Hundeanfänger geeignet. Ihr fehlt ein liebevolles Herz und ein Mensch, der sie nicht wieder im Stich lässt.

Wer Stöpsel ein liebevolles, ruhiges Zuhause schenken möchte, kann sich im Tierheim melden unter 0821/4552900 oder info@tierschutz-augsburg.de. (AZ)