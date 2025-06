Tödlicher Badeunfall bei Kissing: Warum der Lech gefährlich ist

Je höher die Temperaturen im Sommer klettern, desto mehr Menschen zieht es auch im Landkreis Aichach-Friedberg an Gewässer. In Seen oder Flüssen suchen viele in den heißen Monaten des Jahres Abkühlung. Für einen 30-Jährigen endete ein Badeausflug am Sonntagnachmittag tödlich, er ertrank im Lech bei Kissing. Wie es dazu kam, ist bislang nicht bekannt. Generell sind solche Vorfälle am Lech selten. Dennoch stellt sich die Frage: Wie gefährlich sind fließende Gewässer zum Baden?

Jonathan Lyne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lech Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis