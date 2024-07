Seit Generationen im Geschäft: Das ist die Töpferei Lipp

Schon zweimal hatten Vasen der Meringer Töpferei Lipp einen großen Auftritt in der Sendung „Kunst und Krempel“, erzählt Inhaberin Elisabeth Klopfer-Zankl stolz. Die Expertinnen und Experten der BR-Sendung hatten ein Auge für die hohe Qualität der Gefäße und bewunderten die aufwendige Verarbeitung. Die Werke der Töpferei finden weit darüber hinaus Liebhaber – doch die Zukunft des Betriebs ist unsicher.

Geschichte der Töpferei Lipp reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück

Die Ursprünge der Töpferei Lipp gehen auf Georg Lipp (1832-1893) zurück. Der Dinkelscherbener Hafnermeister heiratete die Meringer Hafnertochter Barbara Schegg. Mit etwa 15 Angestellten produzierte man - damals noch in der Luitpoldstraße - Blumentöpfe, Ofenkacheln, vermutlich auch Gebrauchsgeschirr. Später übernahm Sohn Johann (1867-1948) den Betrieb. Auch er war ein Fachmann, ausgebildet in der elterlichen Werkstatt in Mering und an der damals neu gegründeten Staatlichen Keramikfachschule in Landshut.

Der weitsichtige Unternehmer und Königlich Bayerische Hoflieferant, der mehrere Auszeichnungen wie die Goldmedaille auf der Bayerischen Industrie-, Gewerbe- und Kunstmesse in Nürnberg erhielt, hatte die Idee, das traditionelle Handwerk auf die Ebene des Kunstgewerbes zu heben. Mit ihm begann die Firma sogenannte Engoben herzustellen, was seine Nachfahrin auch heute noch macht. Bei dieser Schlickermalerei werden dem Ton bereits Farbpartikeln beigemischt. Die Firma übernahm dann der Mann seiner Tochter Elisabeth, der Bankkaufmann Ludwig Klopfer, und anschließend deren gemeinsamer Sohn Ludwig, genannt Lu (1924 -1977).

Keramik in allen Formen: Das bietet die Töpferei in Mering

Die Künstler-Gene steckten auch in ihm. Ausgebildet an der Landshuter Keramikfachschule war er stets auf der Suche nach neuen Formen und Glasuren. Während er am liebsten Einzelstücke fertigte, stellte seine Belegschaft klassische Keramik her. Zweimal jährlich präsentierte der Inhaber dann auf Messen in Leipzig und Frankfurt ein neues Sortiment - eine Herausforderung in puncto Kreativität und Arbeitsaufwand, weiß seine Tochter Elisabeth Klopfer-Zankl. Sie übernahm nach dem frühen Tod ihres Vaters die Geschäftsführung. Eine anstrengende Zeit für die 24-jährige Mutter von zwei Kindern, denn sie musste genug Aufträge akquirieren, um die sechs Angestellten, die sie damals noch hatte, bezahlen zu können. Auch sie hat an der Landshuter Keramikfachschule eine Ausbildung absolviert und zudem die Kunstakademie München besucht. Dort lernte sie ihren Ehemann, den Künstler Josef Zankl kennen, der gemeinsam mit ihr heute den Laden betreibt.

Die beiden haben viel Sinn und Liebe für die Traditionen der Töpferei Lipp. So verkaufen sie beispielsweise Gartenkeramik, die mithilfe alter Jugendstilformen gefertigt und bemalt werden. Einige Werke ihres Vaters verwahrt die Künstlerin noch in ihrem Ladengeschäft. Die Töpferin hat ebenso ihren eigenen Stil entwickelt: Dieser ist modern und mit grafischen Motiven. Im Laden ist für Keramikfreunde noch mehr zu entdecken: „Meine Frau ist eine der letzten, die Fayence malt. Das kann heute kaum mehr jemand“, sagt ihr Mann. Die beiden bieten ein breites Sortiment, für jeden Geschmack etwas. Auf den Tischen und in der Auslage reihen sich Schalen, Espressotassen, Gartenkeramik bis hin zu Lampen und ausgefallenen Vasen. Der wichtigste Umsatzbringer sind jedoch Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch - egal ob Bierkrüge oder Ofenkacheln, die auf bestimmte Räume abgestimmt sind.

Meringer Traditionsgeschäft erlebt schwierige Zeiten

Trotz dieser Kunstfertigkeit sei es schwierig, sich heute auf dem Markt zu behaupten, bedauert Elisabeth Klopfer-Zankl. Die Kundschaft vergleiche die Preise mit denen im Internet. Da sei es schwer zu erklären, warum eine Espressotasse 18 Euro koste. Dennoch kommen viele Kunden aus dem Umkreis und auch Sammler. Wenn die beiden Kunstschaffenden dann merken, dass jemand ihre Werke zu schätzen weiß und vielleicht ein zweites oder drittes Mal wiederkommt, gehört das zu den schönsten Momenten ihres Berufslebens, erzählen sie.

Und wer weiß, wie lange es die Töpferei noch geben wird. Denn es ist noch unklar, ob die Tochter das Geschäft übernehmen will. Dabei, so Josef Zankl, leiste die Firma auch einen wichtigen kulturellen Beitrag für Mering: Wer am Schaufenster in der Münchener Straße 24 vorbeischlendere, könne wichtige Impulse und Ideen bekommen. Einen nachhaltigen Beitrag für den Ort leisteten die Lipps auch mit dem Lipp-Garten. Diese gehörte einst der Familie, bis ihn eine Tante dem Pfarrer vermachte.

Das ist die Töpferei Lipp in Mering

Gründungsjahr: Anfang 19. Jahrhundert

Zahl der Mitarbeitenden: Zwei

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr

