Dream Dance Party in Schmiechen: Ein Wochenende voller Dance-Music mit Top-DJs

Partyspaß verspricht der Burschenverein Schmiechen am Freitag und Samstag, 26. und 27. Juli, ab 21 Uhr bei der Dream Dance Party auf dem Festivalgelände in Schmiechen. Schon seit fast 30 Jahren veranstaltet der Burschenverein diese große Party und jedes Jahr, bis auf die Corona-Pandemie, strömen die Gäste aus dem Wittelsbacher Land, dem Landkreis Fürstenfeldbruck und Landsberg nach Schmiechen, um dort richtig abzutanzen.

DJ BigTim und Lunax als Hauptacts in Schmiechen

Für Freitag haben sich die DJs Timmy D. und BigTim angekündigt. BigTim ist einer der aufstrebenden Newcomer der Dance-Music-Szene. In 2023 spielte Tim fast 100 Shows. Darunter Festivals wie World Club Dome in Frankfurt und Ruhr in Love in Oberhausen. In den Wintermonaten reist er durch die Skigebiete Europas und sorgt von Ischgl bis St. Moritz mit seinem Sound Woche für Woche für Après-Ski-Stimmung.

Am Samstag legt zunächst DJ Stephano Pechero auf. Hauptact des Abends ist die DJane Lunax. Sie ist Shootingstar, Powerfrau und zählt zu den erfolgreichsten deutschen Dance-Künstlerinnen. Die 21-Jährige ist nicht nur mit ihrer Single „Dollar Bills“ erfolgreich, sondern erobert ebenso die Festivalbühnen und trat in mehreren TV-Shows auf.

„Wir sind sehr froh, auch diesmal wieder tolle DJs für unser Festival engagieren zu können“, freut sich Thassilo Schneider, 1. Vorsitzender des Burschenvereins. Der 26-Jährige ist seit fünf Jahren 1. Vorsitzender und schon viele Jahre im Verein aktiv. „Bei uns helfen alle mit“, sagt er. Die Mitglieder sind nicht nur junge Burschen, wie man bei dem Namen denken könnte, sondern auch ältere Männer. „Ja und der Frauenanteil ist mittlerweile bei fünfzig Prozent“, sagt Schneider.

Vorverkauf am Sonntag in Schmiechen

Die Vorbereitungen für die zweitägige Dream Dance Party laufen bereits wenige Woche nach dem Festival-Ende wieder an. „Die DJs müssen gebucht werden, sonst bekommen wir sie für das nächste Jahr nicht“, sagt Schneider. Das Helferteam steht fest, die Securty-Firma ist gebucht und die Genehmigungen eingeholt. „Wir sind der Gemeinde und der Feuerwehr sowie dem ganzen Dorf dankbar, das uns so tatkräftig unterstützt“, freut sich Schneider. Schon am Donnerstag beginnt der Aufbau und gut eine Woche vorher steht das Partyzelt bereits.

Wer über 18 Jahre alt ist und am Samstag oder Sonntag nicht anstehen möchte, kann sich am kommenden Sonntag, 21. Juli, von 12 bis 15 Uhr auf dem Festivalgelände ein Partyband für zwei Tage im Vorverkauf sichern. Eintritt ist auch an der Abendkasse noch möglich. Für diejenigen, die unter 18 Jahre sind und eine Aufsichtsübertragung benötigen, gibt es auf der Homepage des Burschenvereins ein Formular zum Download.