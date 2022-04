Endlich wieder Maibaum-Feiern

Pünktlich zum Maibeginn stellen Vereine aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ihre Maibäume auf und große Feiern werden angekündigt. Das ist gar nicht mehr so selbstverständlich: Feste dieser Art waren die letzten zwei Jahre aufgrund der Pandemie nicht erlaubt. Umso größer ist jetzt die Freude und Erleichterung. Was alles geboten ist und wie Corona das Vereinsdasein verändert hat.

Der Heimat- und Trachtenverein „Almarausch“ in Mering veranstaltet am Sonntag, 1. Mai, eine Feier. Doch bis dahin war es ein langer Weg: In den Jahren 2016 bis 2020 durfte in Mering kein Baum aufgestellt werden, es gab Probleme mit Vorgaben der Statik. Das Jahr 2020 hätte dann „das Jahr des Vereins“ werden können: Ein Kompromiss wurde gefunden, um den Maibaum wieder aufzustellen. Auch das neue Trachtenheim wurde Ende 2019 fertiggestellt.

Durch Corona kam der Vereinsalltag zum stehen

Kurz darauf folgte der erste Lockdown und das Vereinsleben kam zum Stillstand. Der Schriftführer des "Almarausch", Ludwig Huber, erzählt: „Unser Verein hat vor Corona von Treffen und Zusammenkünften gelebt. In den zwei Jahren ist viel von der generationenübergreifenden Gemeinschaft zwischen den vielen einzelnen Freundesgruppen verloren gegangen, das wird jetzt für uns die große Herausforderung, wieder alle zu vereinen.“

Er ist aber optimistisch und beschreibt die Stimmung im Verein als positiv: „Die Leute brennen wieder für Veranstaltungen. Sie wollen sich wieder mit Bekannten und Freunden draußen treffen und einfach nur die Zeit außerhalb der eigenen vier Wände genießen.“ Dafür sei die Maifeier perfekt. Der Maibaum vom Jahr 2020 wird zwar noch stehen und dieses Jahr nicht in einem Festakt aufgestellt, dafür gibt es ab 11 Uhr trotzdem einiges zu bewundern: Es wird gegrillt und getanzt, der Verein bietet „viel Gaudi“. Unterstützt vom Verein "Mering Aktuell" kann so dieses Jahr wieder eine große Feier auf dem Marktplatz in Mering stattfinden. „Wir wollen unseren Mitgliedern etwas bieten und wieder als Gemeinschaft zusammenwachsen“, so Huber.

Nach Jahren sind nun wieder Maifeiern möglich

In Derching veranstaltet traditionell die Freiwillige Feuerwehr die Maifeier, auch hier am ersten Mai. Nach Jahren der Corona-Pause kann am ersten Mai auch hier wieder gefeiert werden. Der Großteil der Feuerwehrleute und Bürger freut sich, sich endlich wieder treffen zu können. Thomas Sedlmeyr, der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Derching, berichtet: „Lange war es nicht klar, ob wir eine Feier veranstalten wollen oder nicht." Es gab Kritik, einige ältere Feuerwehrleute wollten wegen Corona noch vorsichtig sein und wollten keine Maifeier. Doch vor allem die Feuerwehrjugend sprach dagegen. „Die Jugend freut sich riesig, dass endlich wieder die Bierbänke rausgeholt werden können und Feiern wieder möglich ist. Dann haben wir gesagt: Für die Jungen, da machen wir die Feier.“ Ein Baum wird dieses Jahr allerdings nicht aufgestellt; auch hier machte Corona der Organisation einen Strich durch die Rechnung. Zu spät wurde der Entschluss gefasst, das Fest stattfinden zu lassen. Einen Baum zu schlagen, ihn zu entasten und vorzubereiten, war zeitlich nicht mehr möglich. Trotzdem rechnet auch die Feuerwehr Derching mit großem Andrang und erhofft sich ein schönes Beisammensein.

In Friedberg-Harthausen ist am ersten Mai ebenso einiges geboten: Um 13 Uhr stellt der Burschenverein Paar-Harthausen den diesjährigen Baum auf. Musikalische Darbietungen von „De `Wadlbeißer“ begleiten die Veranstaltung. Dazu gibt es den gesamten Nachmittag eine Bar, an der ein DJ spielt. Für die Kinder gibt es ein diesjähriges Highlight: Eine Hüpfburg wird vorhanden sein. Bis das wieder möglich war, hat Corona dem Verein „schon viele Nerven gekostet“, erklärt Vorsitzender Maximilian Pletschacher. Man habe auch während der Pandemie fleißig im Verein gearbeitet, um Feste oder Zusammenkünfte zu organisieren. Es wurde „immer alles geplant was geht“. Umso ernüchternder war es, jede geplante Aktivität aufgrund des Infektionsschutzes absagen zu müssen. Die Auswirkungen von Corona auf den Verein „hat jeden beschäftigt“, erinnert sich das Vorstandsmitglied.

Nach der Pandemie ist ein Motivationsschub der Mitglieder erkennbar

Jetzt, wo Vereinsaktivitäten wie die Maifeier wieder erlaubt sind, ist Pletschacher von der Beteiligung im Verein begeistert. Viele Leute sind wieder motiviert mitzuwirken. Der Zusammenhalt sei erstaunlich: „Es ist, als wären die letzten Jahre nie dagewesen“, im Gegenteil: der Vorsitzende hat den Eindruck, dass sogar noch mehr Leute Spaß an gemeinnützigen Aktivitäten haben als noch vor der zweijährigen Zwangspause. Beim Ausblick auf das Maifest und das 20-jährige Jubiläum des Burschenvereins Paar-Harthausen ist Maximilian Pletschacher optimistisch. Er sieht nach wie vor eine Zukunft für seinen geliebten Verein.