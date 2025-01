Über 130 Gäste feiern Fairtrade in Mering mit Musik und Kabarett

Bei „Feel Fairgnügen“, der ersten großen kulturellen Veranstaltung der Fairtrade-Gemeinde Mering, war es eine viertel Stunde vor Beginn schon schwierig, noch einen Stehplatz zu bekommen. Gleich zu Beginn bewiesen dann Hubert Treml und Band, dass der Titel nicht zu viel versprochen hatte. Die über 130 Besucher sangen schon im ersten Song mit Spaß und Begeisterung mit.

„Willkommen in Mering, wir leben hier seit 1000 Jahren, über die Augsburger Straße kann man auch nach Augsburg fahren, es ist wirklich sehr schön hier, du kannst deinen Augen trauen, doch das allerschönste ist: Wir sind Fairtrade Town“, hatte Treml speziell für Mering gedichtet.

Die Idee zu diesem kabarettistischem Liederabend mit Hubert Treml kam aus der Steuerungsgruppe der Fairtrade-Gemeinde Mering. Der Theologe Treml ist seit über 30 Jahren in der Weltladen-Arbeit aktiv und engagiert sich seitdem mit Bands, Theaterstücken und Soloauftritten für eine gerechtere, solidarische Welt. Er verstand es perfekt, auf humorvolle Weise die Idee des fairen Handels zu vermitteln.

Mering feiert Fairtrade mit Hubert Treml und Band

Dabei verarbeitete er auch die ehrenamtliche Arbeit im Weltladen im Song „Ich mache gerne Ladendienst“, über den besonders die Aktiven des Weltladens herzlich lachen konnten. Mit witzigen Fragen „Kennen Sie den steinernen Mehlsack?“ oder auch Kommentaren für Ortskundige in Mering „Über den Holzweg kommt man in die Steingasse“ rockte er gemeinsam mit Robert Prill an der Gitarre und Stefan Wurzer am Schlagzeug die Bücherei.

Für die Pause hatten Ehrenamtliche wieder ein buntes, leckeres, regional faires Buffet gezaubert. Michael Dudella und Petra von Thienen, Sprecher der Steuerungsgruppe Fairtrade Gemeinde Mering hatten sich schon in ihrer Begrüßung gewünscht, dass der Abend zu Gedanken über Fairness im Handel anregen möge und sie wurden nicht enttäuscht.

Eine Gesellschaft, die alle Menschen im Blick habe, sei zudem eine Säule der Demokratie. Bürgermeister Florian Mayer zeigte sich von der Veranstaltung und dem guten Besuch ebenfalls hocherfreut und wies auf die Wichtigkeit hin, im Ort regional, saisonal und fair einzukaufen, denn Fairness beginne immer zuerst vor der eigenen Haustür. (AZ)