Schon wieder ein Überfall: Zieht die A8 Kriminelle nach Dasing?

Aus einem Handel wurde ein Raubüberfall: Ein Unbekannter bedrohte in Dasing einen Mann mit vorgehaltener Waffe und nahm ihm eine Luxusuhr ab. Wert: im fünfstelligen Bereich. Der Täter floh mit dem Auto Richtung A8, die Fahndung der Polizei ist bislang erfolglos. Der Ort an der Autobahn scheint Kriminelle regelrecht anzuziehen, denken viele Menschen. 2022 wurde hier ein Geldautomat in die Luft gesprengt. Spielhalle, Filialen von Mc Donald's und Burger King, Raiffeisenbank: Alle waren schon Ort von Verbrechen. Wie ordnet die Polizei das ein? Die Antworten überraschen vielleicht den einen oder anderen.

