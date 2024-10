Emma und Martha Einhorn – Das Schicksal zwei Meringer Jüdinnen in der NS-Zeit

Bislang ist angenommen worden, dass es keine Juden in Mering gab. Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, dass das nicht stimmt. Transregional agierende Unternehmer, Bankiers und Händler jüdischen Glaubens, förderten den Wirtschaftsstandort Mering im 19. Jahrhundert nachhaltig. Familie Einhorn war eine dieser Familien und wohnte sogar in Mering. Die Geschwister Emma und Martha Einhorn wurden zudem in Mering geboren. Nur durch Glück überlebten sie später die Repressalien der NS-Zeit und die Schoah.

