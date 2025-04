Was bedeutet das Grundschul-Abitur für die Familien im Landkreis?

Der Übertritt steht an. Für über 1000 Viertklässler im Landkreis Aichach-Friedberg bedeutet das zum Teil Lernstress und Prüfungsdruck. Denn mit dem Übertrittszeugnis entscheidet sich für die Neun- und Zehnjährigen die weitere Schullaufbahn - Gymnasium, Realschule oder Mittelschule. Das sogenannte Grundschulabitur, das es so nicht in allen Bundesländern gibt, ist umstritten. Wie sehen Eltern und Lehrkräfte das Thema?

Angela Seeringer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Übertrittszeugnis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis