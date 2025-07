Eine historische Liebesgeschichte zur „Friedberger Zeit“

Eine Liebesgeschichte, passend zur Friedberger Zeit wird im Musical „Liebe auf Uhrwegen“ besungen, das erstmals 2004 beim Altstadtfest aufgeführt wurde. In den Hochzeitsmatrikeln der Pfarrei St. Jakob in Friedberg, ist sie 1784 nachzulesen:

„Ebenso am 23. Februar haben im Angesicht der Kirche die Ehe geschlossen Joseph Wernle (Wörndle), ein Tiroler von Völs und Uhrmacher in Donauwörth, ehelicher Sohn der verstorbenen Eheleute Johann Wernle, Landwirt in Völs, und Margaretha. mit Franziska, eheliche Tochter der Eheleute des hiesigen Schullehrers Dominikus Weinhart und Theresia, in Anwesenheit von Andreas Strixner und Sebastian Stadler.“ (Übersetzung aus dem lateinischen Originaltext).

Eine Friedberger Uhrmacher-Liebe

Joseph Wörndle, Sohn des Gemeindehirten Georg Wörndle und seiner Frau Margarethe, geb. Kompatscher, war mit elf Jahren Waise geworden. Er zog zu seinem älteren Bruder Georg nach Pressburg, machte bei ihm eine Uhrmacherlehre und kam als Geselle nach Friedberg. Hier lernte er Maria Francisca Weinhart kennen und lieben. Sie war die Tochter des „Scholiarcha“ Dominikus Weinhart und seiner Frau Theresia Erhart.

Am 23. Februar 1784 feierten Joseph Wörndle und Franziska Weinhart in Friedberg ihre Hochzeit. Obwohl die Braut weder eine Uhrmacherstochter noch eine Uhrmacherswitwe war, war es doch eine richtige Uhrmacherhochzeit. Waren doch alle Trauzeugen Uhrmacher, die Friedberger Andreas Strixner und Sebastian Stadler wie auch Franziskas Bruder Joannes Joseph und ihr Schwager Franz de Paula Schuster.