„KaraUke“ im Schloss: Ausverkauftes Ukulelen-Mitmach-Konzert begeistert Publikum

Der Saal im Friedberger Schloss war bis in alle Ecken voll. Die ausverkaufte Veranstaltung „KaraUke“ lockte Groß und Klein an, nahezu jeder war auch mit einer Ukulele ausgestattet, sogar die Sanitäter des Roten Kreuzes. Wer zuhause keine Ukulele stehen hatte, konnte sich vor Ort ein Instrument ausleihen. Das Konzept der Augsburger Band Aloha-Express kombiniert das Karaokesingen mit dem Ukulelespielen. Die dreiköpfige Band ist selbst mit zwei Ukulelen und einem Schlagzeug vertreten. „Hier ist die Band das Publikum und das Publikum die Band“, erklärte das musikalische Trio zu Beginn. Da die Ukulele im Vergleich zu ihren größeren Geschwistern nur vier Saiten hat, können auch Anfänger schnell reinkommen. Im Friedberger Schloss präsentierte die Band ihre Summer-Setlist.

Friedberger Schloss: Das Publikum wird zur Band

Sänger und Ukulelenspieler Benni Benson moderierte durch den Abend und begeisterte mit viel Humor das Publikum. Seine beiden Bandmitglieder Michi Dannhauer und Jakob Mader ergänzten ihn mit einem Ukulelenbass und einem Schlagzeug. Vor jedem Song wurden kurz die Akkorde erklärt, bevor gemeinsam gesungen und gespielt wurde. „Gleich kommt der erste unbeliebte Akkord in E-Moll. Ich spüre die Aggressionen schon“, scherzt das Bandmitglied bevor er gemeinsam mit dem Publikum Island in the Sun von Weezer anstimmte. Auf zwei großen Leinwänden konnte das Publikum den Text und die Akkorde mitverfolgen. Neben vielen Evergreens gab es auch jede Menge Reggae zu hören, so etwa Three little birds von Bob Marley oder Don´t worry, be happy von Bobby McFerrin.

Regina Bauer und ihr Mann waren das erste Mal auf einem Ukulelen-Mitmachkonzert. Praktische Erfahrungen mit der Ukulele hatten beide zuvor nicht. „Ehrlich gesagt habe ich mich die ersten paar Songs eher durchgemogelt und improvisiert, aber man kommt sehr schnell rein und das Ukulelespielen macht wahnsinnig viel Spaß. Außerdem ist das Gute ja, dass, selbst wenn man sich verspielt, es niemand mitbekommt“, erzählte sie. Wer sich traute, konnte auch als Gastsänger oder Gastsängerin hoch auf die Bühne kommen und einen Song mit der Band am Mikrofon mitsingen. Über eine Anlage war die Band leicht verstärkt zu hören, sodass sich das Publikum besser orientieren konnte.

Augsburger Band spielt gemeinsam mit zahlreichen Ukulelen im Publikum

„Wir haben uns den einfachsten Musikerjob der Welt ausgesucht. Wir müssen nicht mal mehr Texte oder Noten auswendig lernen“, scherzte Benni Benson. Gemeinsam mit den zahlreichen Ukulelen im Publikum performte die Augsburger Band Aloha-Express einen Hit nach dem anderen und begeisterte damit Kinder und Erwachsene. Sogar das Sicherheitspersonal vor Ort konnte sich kaum auf ihren Plätzen halten und schnappte sich kurzerhand selbst einige Ukulelen. „Wir würden jederzeit wieder herkommen, es ist eine tolle Erfahrung“, erzählte Regina Bauer. Weitere Termine der Augsburger Band sind bereits geplant und auf ihrer Homepage zu finden.