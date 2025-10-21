Umfrage: Wie sicher fühlen sich die Friedberger in ihrer Stadt?

Nachdem Anfang Oktober ein 15-jähriger zwei Schüler der Mittelschule Friedberg mit einem Hammer attackiert hat, sitzt der Schock tief. Viele Friedbergerinnen und Friedberger sind immer noch erschüttert. Wir haben uns deshalb in der Innenstadt umgehört: Wie sicher fühlen sich die Menschen in ihrer Stadt?

Trotz des Schocks nach der Hammerattacke sind die Friedberger zuversichtlich

Eine ehemalige Lehrerin trifft die Hammerattacke schwer, doch sie hat das Gefühl, viele Friedberger hätten den Angriff schon abgetan. Der Vorfall sei für sie jedoch „nicht nur eine von vielen Attacken“. Trotzdem hat die über 70-Jährige nicht mehr Angst als zuvor: „Ich habe keine Besorgnis. Man soll eher aufeinander zugehen.“ Sie betont, dass Schulen aus ihrer Sicht schon genug Präventionsarbeit leisten. Die Schuld für derartige Vorfälle liege beim Elternhaus.

Eine Friedbergerin (36), die anonym bleiben möchte, fühlt sich ebenfalls relativ sicher in Friedberg: „Auf einer Skala von 1 bis 10 liege ich bei ungefähr 7“. Auch die Hammerattacke habe daran nichts verändert, doch natürlich beunruhige sie der Vorfall. Sie fragt sich: „Ich weiß nicht, wie viel noch passieren muss, bis endlich gehandelt wird.“ Brennpunkte sind für sie vor allem große Veranstaltungen: „Natürlich hat man solche Angriffe zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt im Hinterkopf. Man darf sich nur nicht alles verderben lassen.“

Auch eine 82-jährige Friedbergerin hat von der Attacke mitbekommen und findet sie natürlich traurig, doch unsicherer fühlt sie sich in Friedberg keinesfalls: „Wir haben es hier doch gut! Es gibt immer ein paar Verrückte.“ Eine weitere Passantin (71) pflichtet ihr bei: „Sowas wird man nie komplett vermeiden können.“ Als alleinstehende Frau habe sie vor allem nachts mal ein unruhiges Gefühl und deshalb immer ihr Handy dabei.

Die Maßnahmen zu Terrorprävention geben ein Gefühl von Sicherheit

Olaf Küstner (65) sieht die Lage entspannt. In Friedberg fühlt er sich gut aufgehoben. „Das kann überall passieren. Ich bin aber kein ängstlicher Mensch, also habe ich nirgendwo Bedenken“, so der Wahlfriedberger. Dass die Innenstadt nach der Attacke noch nachmittags gesperrt war, als der Angreifer schon gefasst wurde, findet er eher übertrieben, räumt jedoch ein: „Wenn zu wenig gemacht wird und dann was passiert, ist es auch nicht gut. Wahrscheinlich ist es so sicherer.“

Ähnlich sieht es eine 22-Jährige aus Friedberg. Hier fühlt sie sich sehr sicher, weil es bereits Maßnahmen zur Terrorprävention gibt: „Auf Veranstaltungen wie dem Halbmarathon oder dem Weihnachtsmarkt gibt es ja schon Überfahrsperren. Auch bei der Hammerattacke waren schnell Einsatzkräfte da.“ Das alles vermittle ihr Sicherheit.