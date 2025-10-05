Die Wulfertshauser Straße in Friedberg wird ab 6. Oktober gesperrt

Am Montag, 6. Oktober, ist die Wulfertshauser Straße in Friedberg gesperrt. Sie wird in zwei Bauabschnitten saniert. Autoverkehr und Busse werden dafür umgeleitet. Laut Stadt Friedberg laufen die Bauarbeiten folgendermaßen ab:

Abschnitt 1: Bauabschnitt 1 läuft vom 6. Oktober bis 24. Oktober in Vollsperrung von der B 300 bis zur Kreuzung Am Weizenfeld. Von Norden kommend sind die Zufahrten Fuchsbergstraße, Am Gestenfeld sowie Am Weizenfeld befahrbar. Der ÖPNV wird über Am Haferfeld, Am Gerstenfeld und Am Weizenfeld umgeleitet.

Abschnitt 2: Bauabschnitt 2 folgt im Anschluss und dauert bis 7. November. Die Vollsperrung umfasst die Wulfertshauser Straße vom Weizenfeld bis kurz vor dem Ortsausgang Friedberg. Von Süden kommend sind die Zufahrten Robert-Hartl-Straße, Josef-Baumann-Straße und Siedlerstraße frei befahrbar. Der ÖPNV soll zunächst die Baustelle passieren können und erst in den Ferien großräumig umgeleitet werden.

Die Umleitung erfolgt während der gesamten Maßnahme über die Wulferichstraße, Haberskircher Straße, St.-Anton-Straße, AIC 25 und B 300. Das Autohaus bleibt erreichbar. In der Simpertstraße wird aufgrund von Kanalarbeiten zwischen der Wulfertshauser Straße und der Anton-Platner-Straße vom 6. Oktober bis 7. November eine Vollsperrung eingerichtet.

Umleitungen für Busse und Autos in der Wulfertshauser Straße in Friedberg

Laut AVV können die Regionalbuslinien 200, 202, 210, 213 und das Anrufsammeltaxi 210 die Haltestelle „Friedberg, Ost“ Steig A (Fahrtrichtung Wulfertshausen) nicht anfahren. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Wulfertshauser Straße auf Höhe Am Gerstenfeld, Hausnummer 3 eingerichtet.

Die Haltestelle „Friedberg, Ost“ Steig E (Fahrtrichtung Friedberg) kann fahrplangemäß angefahren werden. Die Linien 200 und 202 können den Steig A der Haltestelle „Friedberg, Am Haferfeld“ (Fahrtrichtung Friedberg, West) nicht anfahren. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle „Friedberg, Völser Straße“ auszuweichen.

Sanierung der Wulfertshauser Straße in Friedberg: Das wird gemacht

Grund der Sperrung sind Maßnahmen, die der Stadtrat im Frühling beschlossen hatte. Ausgangspunkt ist, wie zum damaligen Zeitpunkt dargelegt wurde, die Sanierung der Asphaltdecke. Laut Tiefbauamt hat der lärmmindernde Asphalt eine verhältnismäßig geringe Lebensdauer.

Die Bushaltestellen an der Wulfertshauser Straße werden dieses Jahr barrierefrei umgebaut. Foto: Ute Krogull

Im Zug der Straßensanierungsarbeiten ist auch ein Austausch der Schieberkappen und Schachtabdeckungen vorgesehen. Des Weiteren sollen beschädigte Straßensinkkästen und Leitungen ausgetauscht und Kanalabschnitte saniert werden.

Der Zustand der Gehwege und Bordsteine ist in Teilen sanierungsbedürftig. Beim Unwetter 2023 hatte sich gezeigt, dass einige Bordsteine sich so abgesenkt hatten, dass das Wasser dort schwellenlos darüber und auf die Grundstücke fließen konnte.