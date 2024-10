Verleihung des 33. Umweltpreises Aichach-Friedberg - das sind die Sieger

Zum 33. Mal wurde der Umweltpreis des Landkreises Aichach-Friedberg, diesmal für an eine Gemeinde und eine Kindertagesstätte, verliehen. Scheinbar zeitlich abgestimmt, denn am Sonntag zuvor war bereits der Deutsche Umweltpreis in Berlin verliehen worden. Traditionell fand die Feier im Atrium der Sparkasse Friedberg statt. Geehrt für ihre besondere Leistung zugunsten der Umwelt wurden die Gemeinde Baar sowie die Kindertagesstätte St. Georg in Stätzling.

Eva Tradt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umweltpreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis