Mit Dampfreiniger und Regenwasser: Dieses Start-Up setzt auch beim Putzen auf Nachhaltigkeit

Für Gül Mustafov war das Thema Nachhaltigkeit zwar schon während ihres Studiums präsent. Doch erst die Geburt ihrer Kinder hat ihre Haltung grundlegend verändert. „Schon vorher haben wir zu Hause darauf geachtet, etwa mehr aus dem eigenen Garten zu essen“, erzählt sie. „Aber mit der Geburt meiner Kinder ist ein ganz anderes Bewusstsein entstanden. Wir möchten den Planeten grün hinterlassen.“ Dieses Bewusstsein prägt auch das Unternehmen, das Mustafov im April gegründet hat: den Gebäudeservice IMOGS. Dafür wurde sie nun vom bayerischen Umweltministerium im Rahmen des Umweltpaktes ausgezeichnet, so wie auch einige andere Firmen im Landkreis. Ein Beispiel, wie Umweltschutz gelingen kann.

Icon vergrößern Gül Mustafov ist mit ihrer Reinigungsfirma IMOGS aus Dasing beim Bayerischen Umweltpakt mit dabei. Foto: IMOGS Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gül Mustafov ist mit ihrer Reinigungsfirma IMOGS aus Dasing beim Bayerischen Umweltpakt mit dabei. Foto: IMOGS

Ein sichtbarer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit ist der hohe Grad an Digitalisierung. Statt in einem Büro arbeitet sie von ihrem Haus in Dasing aus. „Das spart nicht nur Papier, sondern auch unnötige Fahrten“, erklärt Mustafov, die als Gesellschafterin für das Marketing verantwortlich ist und beruflich aus dem E-Commerce kommt.

Nachhaltig Putzen: Start-up aus Dasing setzt auf Wassersparen

Ihre Maßnahmen sind Teil eines ganzen Bündels an Innovationen, das auf der Website des Bayerischen Klima- und Umweltpakts dokumentiert ist. Die Initiative des Umweltministeriums wurde 1995 gestartet und 2020 als Dauerprojekt versteigt. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass ein Betrieb in den drei Jahren zuvor mindestens eine freiwillige Umweltleistung nachweisen kann. Unter den 1362 Teilnehmern des Pakts sind sechs weitere Unternehmen aus dem Landkreis.

Kommentar Umweltschutz ist ein Wirtschaftsfaktor Allen Xu Icon Favorit Icon Favorit speichern

Stolz ist Mustafov vor allem auf die Fortschritte im Bereich Reinigungstechnik. Wassereinsparung gehört zu den zentralen Themen, auf die der Betrieb setzt. So setzt das Unternehmen statt klassischer Hochdruckgeräte auf Dampfreiniger und verwendet Mikrofasertücher, die deutlich weniger Wasser benötigen als Baumwolle. Eine Besonderheit ist zudem die Nutzung von Regenwasser. „In Augsburg haben wir auf einem angemieteten Gartengrundstück einen großen Regenwasserbehälter“, erzählt Mustafov. „Dort kümmern wir uns nicht nur um den Garten – auch unsere Mitarbeiter aus der Nachbarschaft können das Wasser nutzen.“

Icon vergrößern Weil Chemikalien in Reinigungsmitteln eine wesentliche Quelle für Umweltbelastungen darstellen, hat sich das Unternehmen intensiv mit der Auswahl seiner Produkte beschäftigt. Foto: IMOGS Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Weil Chemikalien in Reinigungsmitteln eine wesentliche Quelle für Umweltbelastungen darstellen, hat sich das Unternehmen intensiv mit der Auswahl seiner Produkte beschäftigt. Foto: IMOGS

Weil Chemikalien in Reinigungsmitteln eine wesentliche Quelle für Umweltbelastungen darstellen, hat sich das Unternehmen intensiv mit der Auswahl ihrer Produkte beschäftigt. Es arbeitet nur mit Mitteln, die biologisch abbaubar und ökozertifiziert sind. Ganz ohne Ausnahmen gehe es aber nicht. So lassen sich Toiletten oder auch Tiefgaragen, in deren Ölspuren entfernt werden müssen, nicht vollständig nachhaltig reinigen. Doch selbst in solchen Fällen setzt der Betrieb zunächst auf mildere Säuren wie Essigsäure, bevor er zu stärkeren Reinigern greift.

IMOGS aus Dasing investiert in nachhaltige Reinigung

Auch bei den Maschinen setzt Mustafov auf Nachhaltigkeit. „Uns war von Anfang an wichtig, in moderne Geräte zu investieren. Viele Reinigungsfirmen arbeiten noch oldschool – deren Maschinen verbrauchen viel zu viel Wasser und Strom“, sagt sie. Heute verfügt der Betrieb über zwei Bodenreinigungsmaschinen der höchsten Energieeffizienzklasse. Zudem hält die Unternehmerin stets Ausschau nach neuen Entwicklungen. „Nächsten Monat fahren wir zur CMS-Messe nach Berlin. Dort wollen wir uns die neuesten technischen Innovationen anschauen – gerade beim Thema Umwelt sind wir gespannt, was es Neues gibt.“

Icon vergrößern Der Betrieb verfügt über zwei Bodenreinigungsmaschinen der höchsten Energieeffizienzklasse. Foto: IMOGS Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Betrieb verfügt über zwei Bodenreinigungsmaschinen der höchsten Energieeffizienzklasse. Foto: IMOGS

Doch die Investitionen haben ihren Preis – was sich auch in den Kosten für die Kunden widerspiegelt. Umso wichtiger sei daher ein offener Umgang, betont Mustafov. Mit digitalen Tools dokumentiert das Unternehmen genau, wie viel Arbeitszeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ein Projekt verwenden, und durch Rückmeldungen mit den Auftraggebern sichert der Betrieb Qualitätskontrolle.

Klima- und Umweltpaket Bayern als Signal für Innovationen

Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage finden sie bislang stets genügend Kunden, die bereit sind, für nachhaltige Dienstleistungen einen Aufpreis zu zahlen – darunter vor allem öffentliche Einrichtungen wie das Gesundheitsamt Augsburg. Nach Angaben des Umweltministeriums soll die Initiative Umweltpakt sowohl die Akzeptanz von Umweltpolitik stärken als auch den Standort Bayern für nachhaltige Innovationen sichern. Für Mustafov passt das gut zur eigenen Philosophie: „Für uns ist der Umweltpakt eher das Tüpfelchen auf dem i – wir zeigen damit, dass uns Nachhaltigkeit so wichtig ist, dass wir aktiv mitmachen.“

Icon vergrößern Beim Putzen auf die Umwelt zu achten, ist der Reinigungsfirma IMOGS wichtig. Dazu verfolgt sie viele Ansätze. Foto: Christin Klose,dpa-tmn (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beim Putzen auf die Umwelt zu achten, ist der Reinigungsfirma IMOGS wichtig. Dazu verfolgt sie viele Ansätze. Foto: Christin Klose,dpa-tmn (Symbolbild)

Für die Zukunft hat die Unternehmerin weitere Pläne. So will sie in eine E-Auto-Flotte für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren, Schulungen zum Thema Nachhaltigkeit ausbauen und neue Technologien wie Osmoseanlagen oder Drohnen zur Fassadenreinigung einführen. „Wir stehen noch am Anfang, aber unser Steckenpferd ist die Nachhaltigkeit – diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen“, sagt Mustafov.

Unternehmen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg im Klima- und Umweltpakt Aichach: Schreinerei Hermann Merz Dasing: Imogs Gebäudeservice UG Friedberg: KlimaShop! GmbH

Sendlmeyr GmbH & Co. KG Kissing: S+P Samson GmbH Merching: Schreinerei Richard Gebhart Ried: REAL Gebäudereinigungs GmbH