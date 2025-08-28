Unbekannter stiehlt Baumstämme an Straße nach Hofhegnenberg

Am Samstag wurden im Gemeindegebiet von Steindorf von einer unbekannten Person mehrere Baumstämme gestohlen. Sie waren an der Straße zwischen der B2 und dem Ortsteil Hofhegnenberg gelagert und nicht markiert. Dem Geschädigten zufolge können die Stämme nicht ohne entsprechende Arbeitsmaschinen entwendet worden sein, der Schaden liegt bei ungefähr 1300 Euro. Die Polizeiinspektion Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)

86415 Steindorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gemeindegebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeiinspektion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis