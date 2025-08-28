Icon Menü
Unbekannte Person stiehlt Baumstämme an Straße nach Hofhegnenberg

Steindorf

Unbekannter stiehlt Baumstämme an Straße nach Hofhegnenberg

Die Polizeiinspektion Friedberg sucht nach Zeugen: Baumstämme, die an der Straße zum Steindorfer Ortsteil Hofhegnenberg gelagert wurden, sind verschwunden.
    Eine unbekannte Person hat Baumstämme, die neben der Straße nach Hofhegnenberg lagen, wohl mit professioneller Ausrüstung gestohlen.
    Eine unbekannte Person hat Baumstämme, die neben der Straße nach Hofhegnenberg lagen, wohl mit professioneller Ausrüstung gestohlen. Foto: Armin Weigel, dpa (Symbolbild)

    Am Samstag wurden im Gemeindegebiet von Steindorf von einer unbekannten Person mehrere Baumstämme gestohlen. Sie waren an der Straße zwischen der B2 und dem Ortsteil Hofhegnenberg gelagert und nicht markiert. Dem Geschädigten zufolge können die Stämme nicht ohne entsprechende Arbeitsmaschinen entwendet worden sein, der Schaden liegt bei ungefähr 1300 Euro. Die Polizeiinspektion Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)

