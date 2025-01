Unbekannter beschädigt geparktes Auto und flüchtet

Am Montag hat sich in Friedberg ein Autofahrer vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bozener Straße zwischen 17.30 und 18.30 Uhr ein roter Audi A3 beschädigt. Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden bei rund 1000 Euro. Die Beamten ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen können sich unter 0821/323-1710 melden. (jly)

