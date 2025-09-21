Icon Menü
Unfall in Schmiechen: Pkw kollidiert beim Linksabbiegen – 8000 Euro Schaden

Schmiechen

Unfall in Schmiechen: Beim Linksabbiegen Auto übersehen

8000 Euro Schaden durch den Zusammenstoß der beiden Autos.
    •
    •
    •
    Zu einem Unfall kam es am Samstag in Schmiechen in der Ringstraße.
    Zu einem Unfall kam es am Samstag in Schmiechen in der Ringstraße. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Beim Linksabbiegen hat am Samstagvormittag ein Pkw-Fahrer ein entgegenkommendes Fahrzeug in Schmiechen übersehen. Wie die Polizei Friedberg informiert, war der Mann mit seinem Auto auf der Ringstraße in Schmiechen unterwegs, als er in ein Grundstück einbiegen wollte. Weil er den entgegenkommenden Pkw nicht beachtet hatte, prallten beiden Fahrzeuge aufeinander. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Bei dem Unfall wurde keine Person verletzt. (AZ)

