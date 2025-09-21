Unfall in Schmiechen: Beim Linksabbiegen Auto übersehen

Beim Linksabbiegen hat am Samstagvormittag ein Pkw-Fahrer ein entgegenkommendes Fahrzeug in Schmiechen übersehen. Wie die Polizei Friedberg informiert, war der Mann mit seinem Auto auf der Ringstraße in Schmiechen unterwegs, als er in ein Grundstück einbiegen wollte. Weil er den entgegenkommenden Pkw nicht beachtet hatte, prallten beiden Fahrzeuge aufeinander. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Bei dem Unfall wurde keine Person verletzt. (AZ)

86511 Schmiechen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Linksabbiegen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis