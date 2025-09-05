Icon Menü
Unfallflucht auf dem P+R Parkplatz in der Augsburger Straße – erheblicher Sachschaden an parkendem Auto

Friedberg

Unfallflucht auf dem P+R Parkplatz in Friedberg West

Ein bislang unbekannter Täter fährt einen parkenden, grauen Nissan an und flüchtet, ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden beträgt 5000 Euro.
    Das Auto trägt einen hohen Sachschaden davon. Der Täter ist bislang unbekannt.
    Das Auto trägt einen hohen Sachschaden davon. Der Täter ist bislang unbekannt. Foto: Arno Burgi (Symbolbild)

    Auf dem Park-and-Ride-Parkplatz in der Augsburger Straße in Friedberg West hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag einen grauen Nissan angefahren. Berichten der Polizei zufolge, fand der Vorfall zwischen 6.40 und 15.30 Uhr statt. Der Täter flüchtete, ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden, der sich hinten links am Auto befindet, beträgt 5000 Euro. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Nummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

