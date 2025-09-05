Unfallflucht auf dem P+R Parkplatz in Friedberg West

Auf dem Park-and-Ride-Parkplatz in der Augsburger Straße in Friedberg West hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag einen grauen Nissan angefahren. Berichten der Polizei zufolge, fand der Vorfall zwischen 6.40 und 15.30 Uhr statt. Der Täter flüchtete, ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden, der sich hinten links am Auto befindet, beträgt 5000 Euro. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Nummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

86316 Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nissan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis