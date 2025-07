Käsekunst ohne Kuh: Die vegane Käserei Nucelus Manufaktur in Mering

Der Weg in die Käserei führt in das ausgebaute Untergeschoss des Wohnhauses von Dr. Gökcen Alco. Hier hat sie sich eine Lebensmittelproduktion eingerichtet. Betreten darf man die zwei gefliesten Räume nur mit speziellen Schuhen und während der Produktionszeit mit vollständiger Hygienebekleidung, also Laborkittel und einer Haube über den Haaren, wie es die Lebensmittelherstellung vorschreibt. Auf den polierten Arbeitsflächen steht eine Käseplatte bereit, die die junge Frau vorbereitet hat: Acht Sorten Käse hat sie darauf liebevoll arrangiert. Dazwischen leuchten saftige Erdbeeren, süße Feigen und tiefrote Kirschen, begleitet von einem Gläschen Feigensenf. „Ich finde, das Auge isst immer mit“, sagt sie, während sie ein Stück ihres „Camberti“ reicht – ein veganer Camembert. Der erste Bissen überrascht.

Statt Kuhmilch wird Chashewmilch verwendet

Der vegane Käse schmeckt herrlich cremig. „Ich verwende traditionelle Käseherstellungsmethoden, nur eben mit Cashewmilch“, erklärt sie. Die Cashewkerne werden zu einer Milch verarbeitet und je nach Sorte mit speziellen Kulturen oder Edelschimmel beimpft. „Es ist ein Prozess, der viel Wissen und Fingerspitzengefühl erfordert.“ Ihre Sorten tragen kreative Namen wie „Die feige Walnuss“, „Pfefferknolli“ oder „Trüffelberti“. Besonders stolz ist sie auf ihren Käse mit schwarzem Knoblauch, den sie selbst fermentiert. „Der schmeckt nicht nach Knoblauch, sondern eher wie Pflaumen oder Balsamico.“ Jede Sorte ist ein Unikat, und die Qualität der Zutaten steht an erster Stelle. „Ich achte darauf, dass die Cashewkerne aus fairen Arbeitsbedingungen stammen und zertifiziert sind.“ „Es ist mein Ziel, die Menschen mit Geschmack zu überzeugen“, sagt sie.

Vegane Käserei begann 2020

Ihr eigener feiner Geschmackssinn war auch der Auslöser, warum sie sich mit einer veganen Käserei namens Nucleus Manufaktur selbstständig gemacht hat. Ihre Geschichte beginnt im Jahr 2020. Damals war sie auf der Suche nach einem guten Käse auf Pflanzenbasis – und wurde enttäuscht. „Viele Sorten schmeckten einfach nach Pappe“, erinnert sie sich. „Da dachte ich mir: Haben die Hersteller vergessen, wie guter Käse schmeckt?“ Die studierte Biologin, die im Bereich Ernährungsmedizin und Biochemie promoviert hat, begann, selbst in ihrer Küche zu experimentieren. Zu dieser Zeit wohnte sie noch in München. Die ersten Ergebnisse waren vielversprechend: „Meine Nachbarin, eine überzeugte Veganerin, war so begeistert, dass sie das ihren Freunden erzählte. Und plötzlich standen wildfremde Leute vor meiner Tür und wollten meinen Käse haben“, erzählt Gökcen Alco schmunzelnd. Was als Hobby begann, entwickelte sich schnell zu einem kleinen Business. Sie mietete eine Küche in München und produzierte dort ihre ersten Chargen. Später eröffnete sie sogar ein eigenes Ladengeschäft, vor dem es oft lange Schlangen gab. „Es war Corona-Zeit, und die Leute waren auf der Suche nach etwas Neuem. Das hat mir geholfen, Fuß zu fassen.“

Käse wird online verkauft

2021 änderte sich ihr Privatleben, als sie schwanger wird. Die Familie kaufte ein Eigenheim in Mering, der Heimat ihres Mannes, und zog dorthin. „Wir haben das Haus komplett umgebaut, damit die Produktionsräume den rechtlichen Vorgaben entsprechen“, erzählt sie. Das sei ihre größte Herausforderung bisher gewesen. Doch die harte Arbeit hat sich gelohnt. Die neuen Räumlichkeiten sind perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt. „Es ist wie in einer Laborküche“, sagt sie stolz. Doch der Umzug bedeutete auch eine Umstellung. Den Laden in München schloss sie und suchte neue Wege, um Kunden zu erreichen.“ Heute verkauft sie ihre Produkte über einen Onlineshop und beliefert vor allem erstklassige Hotels und Restaurants.

Die Businessfrau hat aber weitere Zukunftspläne. Weil derzeit ihre Käsesorten nur im Web geordert werden können, möchte sie einen Abholort in Mering einrichten. Zudem will sie die Nucleus Manufaktur in der Region bekannter machen. Auch eine Expansion nach Augsburg steht auf ihrer Liste.