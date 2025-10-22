Icon Menü
Verkehrsunfall auf der B300: Drei Verletzte

Dasing

Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der B300

Im morgendlichen Berufsverkehr kommt es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten auf der B300 in Höhe der Westerncity.
Von Gönül Frey
    • |
    • |
    • |
    Auf der B300 ereignet sich am Mittwoch ein Unfall mit vier Fahrzeugen.
    Auf der B300 ereignet sich am Mittwoch ein Unfall mit vier Fahrzeugen. Foto: Stefan Puchner/dpa

    Zu einem größeren Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf der B300. Auf Höhe der Westerncity fuhr im morgendlichen Berufsverkehr zunächst ein Auto auf den vorausfahrenden Wagen auf, wie die Polizei Friedberg auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt. Darauf rauschten in einer Art Kettenreaktion zwei weitere Fahrzeuge auf die Unfallbeteiligten auf. Dabei wurden drei Personen laut Polizei leicht verletzt. Auf der B300 kam es in der Folge zu Behinderungen im Verkehr. (gön)

