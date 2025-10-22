Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der B300

Zu einem größeren Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf der B300. Auf Höhe der Westerncity fuhr im morgendlichen Berufsverkehr zunächst ein Auto auf den vorausfahrenden Wagen auf, wie die Polizei Friedberg auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt. Darauf rauschten in einer Art Kettenreaktion zwei weitere Fahrzeuge auf die Unfallbeteiligten auf. Dabei wurden drei Personen laut Polizei leicht verletzt. Auf der B300 kam es in der Folge zu Behinderungen im Verkehr. (gön)

Gönül Frey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86453 Dasing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B300 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis