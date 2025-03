Autofahrer bringt Frau auf E-Scooter zu Fall

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw kam es am Freitag in Mering. Eine 41-Jährige fuhr mit ihrem E-Scooter die Münchner Straße in Mering entlang. Nachdem die E-Scooterfahrerin die dortige Bahnunterführung passiert hatte, wurde sie durch einen schwarzen Pkw geschnitten und stürzte zu Boden, berichtet die Polizei. Der Unfallverursacher blieb nicht stehen und fuhr davon. Die 41-Jährige zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Am E-Scooter entstand ein niedriger dreistelliger Sachschaden. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Kleinwagen handelt. Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall können bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der 0821/323-1710 mitgeteilt werden. (AZ)

