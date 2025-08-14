„Wir haben unser Bestes gegeben“: Retter stellen Suche nach Vermisstem im Friedberger See ein

„Die Suchmaßnahme ist abgeschlossen“, informiert Karl Schreiner, Chef der Polizeiinspektion Friedberg am Mittwochvormittag. Bis 21.30 Uhr war am Dienstag am Friedberger See nach einer vermeintlich vermissten Person gesucht worden. Da sich aber keine weiteren Hinweise ergaben, entschieden die Einsatzkräfte sich für einen Abbruch. „Wir haben unser Bestes gegeben“, sagt Schreiner.
Friedberg
