Vermisster Taucher: Große Suchaktion am Friedberger See beendet

Friedberg

„Wir haben unser Bestes gegeben“: Retter stellen Suche nach Vermisstem im Friedberger See ein

Es gibt keine weiteren Hinweise auf den vermissten Taucher. Auch spezielle Wasserspürhunde finden nichts. Die Wasserwacht berichtet, wie es überhaupt zu der Suche kam.
Von Eva Weizenegger
    Nach zwei Tagen wurden die intensiven Suchmaßnahmen nach einem Taucher am Friedberger See eingestellt.
    Nach zwei Tagen wurden die intensiven Suchmaßnahmen nach einem Taucher am Friedberger See eingestellt. Foto: Christoph Bruder

    „Die Suchmaßnahme ist abgeschlossen“, informiert Karl Schreiner, Chef der Polizeiinspektion Friedberg am Mittwochvormittag. Bis 21.30 Uhr war am Dienstag am Friedberger See nach einer vermeintlich vermissten Person gesucht worden. Da sich aber keine weiteren Hinweise ergaben, entschieden die Einsatzkräfte sich für einen Abbruch. „Wir haben unser Bestes gegeben“, sagt Schreiner.

