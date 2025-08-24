Belastung der Deckschicht sorgt für Verzögerungen beim Ausbau der Hauptstraße in Unterbergen

Seit März ist der zweite Bauabschnitt für den Ausbau der Hauptstraße in Unterbergen in vollem Gang. Doch der Schmiechener Bürgermeister Josef Wecker informiert, dass sich der Zeitplan etwas „nach hinten verschoben“ hat. Schuld daran seien teilweise massive Belastungen der Deckschichten mit Teer. „Sie mussten sehr aufwendig entsorgt werden“, sagt Wecker.

Das sind die Gründe für eine Sperrung der Hauptstraße in Unterbergen

Da auch im aktuellen Abschnitt der Hauptstraße in Richtung Prittriching mit einer hohen Teer-Belastung gerechnet werden muss, ist es erforderlich, ausreichend Zwischenlagerflächen zur Verfügung zu stellen. „Hierfür muss der Bereich der Kreisstraße nördlich von Unterbergen genutzt werden“, so Wecker. Aufgrund dieser Tatsache müsse die gesamte Hauptstraße bis Ende 2025 gesperrt bleiben und für alle Verkehrsteilnehmer sind weiterhin die Umleitungsstrecken zu benutzen.

Die Baumaßnahme ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Aichach-Friedberg und der Gemeinde Schmiechen. Die Gemeinde erneuert ihre Wasserleitungen, danach folgt der Vollausbau der gesamten Ortsdurchfahrt auf einer Länge von 1300 Metern. Die Baumaßnahme soll zu einer Verbesserung der Sichtverhältnisse im Bereich der Knotenpunkte beitragen und für Geschwindigkeitsreduzierung an den Ortseingängen sorgen. Wecker informiert, dass die Erneuerung der Wasserleitung, der Abbruch der aufgefundenen Betonbauwerke und der erforderliche Bodenaustausch zur Verbesserung des Unterbaues abgeschlossen sind. Die Pflasterarbeiten laufen ebenfalls. Bis zum 22. August ist die beauftragte Baufirma noch im Sommerurlaub. „Ab 25. August sollen die Arbeiten wieder starten“, sagt Wecker.

Umleitung führt über Merching und Brunnen

Zudem werden durchgängige Gehwege und auch die Anbindung der Geh- und Radwege in nördliche Richtung geschaffen. Eine Anbindung der Geh- und Radwege in südlicher Richtung wird vorbereitet. Zudem soll die innerörtliche Bushaltestelle barrierefrei werden. Für die Maßnahme sind Fördermittel des Freistaats Bayern beantragt. Der erste Bauabschnitt erfolgte im Bereich der AIC 17/Kirchstraße von Mai bis Dezember 2024.

Eine der Umleitungsstrecken erfolgt über Merching und dann weiter in Richtung Brunnen. Bürgermeister Helmut Luichtl sagt zur Mehrbelastung: „Auch wir in Merching hatten einen längeren Zeitraum eine Baustelle an der Hauptstraße, da waren dann die anderen Kommunen belastet.“ Die Strecke zwischen Brunnen und Unterbergen sei für den Schwerlastverkehr nicht ausgerichtet. „Hier werden die Bankette schon sehr belastet.“ Doch man versuche, diese immer wieder herzustellen.

Amtskollege Josef Wecker ist voll des Lobes über die Baumaßnahme im Innenort: „Bisher läuft sie sehr gut und die betroffenen Anlieger sind sehr entgegenkommend und kooperativ.“ Im Vorfeld des Kreisstraßenausbaus mussten 20 Grundstücke erworben werden. „Bei fast allen Eigentümern konnte der Grunderwerb problemlos getätigt werden.“ Dafür dankt er den Unterbergener Bürgerinnen und Bürgern. „Viele Maßnahmen lassen sich nicht mehr realisieren, weil der Grunderwerb nicht mehr möglich ist. Bei uns klappt es noch“, ist Wecker froh.