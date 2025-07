Friedberg bekommt ein neues Wahrzeichen

Am letzten Abend des Altstadtfestes „Friedberger Zeit“ wurde um 17 Uhr ein Kunstobjekt präsentiert und gesegnet, welches bald zu einem neuen Wahrzeichen der Stadt avancieren soll: Die Skulptur des Heiligen Pallotti soll in naher Zukunft an der Bahnbrücke aufgestellt werden, die dann auch in „Pallotti-Brücke“ umbenannt wird. Zur Feier am Stand vom Steinmetz Seidl gegenüber dem Rathaus waren auch die zahlreichen Spender eingeladen, die das Projekt ermöglichten.

Vinzenz-Pallotti-Statue wird auf dem Altstadtfest in Friedberg gesegnet

„So etwas für die eigene Stadt zu machen, ist etwas Besonderes“, sagt Steinmetz Martin Seidl. „Christoph Steinhard und ich haben seit Ende letzten Jahres daran gearbeitet, insgesamt 200 Arbeitsstunden“, erzählt Seidl. Das Ergebnis ist eine 1,20 Meter hohe und knapp 250 Kilogramm schwere Darstellung des Gründers der Pallottiner. Mit dem Sockel kommt die Figur auf rund zwei Meter. Darauf zu lesen ist unter anderem, dass die Pallottiner „seit 1929 segensreich in unserer Stadt wirken“.

Bürgermeister Roland Eichmann bedankte sich bei allen, die das Projekt möglich gemacht haben. Die Kosten für das neue Wahrzeichen der Stadt werden zur einen Hälfte von der Stadt Friedberg und der Stadtsparkasse Augsburg getragen, zur anderen Hälfte von Spenderinnen und Spendern aus der Bürgerschaft. Eichmann empfiehlt, die Bronzetafel mit den Namen der Spender zu lesen, sobald die Heiligenfigur an der Brücke angebracht ist. Über 20 Spender hätten sich beteiligt, darunter Firmen und Einzelpersonen, so Martin Seidl.

Steinmetz Christoph Steinhard arbeitet an der Brückenfigur des Heiligen Pallotti Foto: Lina Frijus-Plessen (Archivbild)

Ideengeber für das Projekt war Franz Reißner, der ehemalige Friedberger Kulturpfleger und Altstadtrat. Der freut sich, dass die Friedberger Pallotti-Figur die mutmaßlich einzige weltweit ist, die den frommen Mann mit Hut in der Hand zeigt. Ein Symbol dafür, dass Vinzenz Pallotti Menschen unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Stand herzlich grüßte, erklärt Reißner.

Die Darstellung zeigt Pallotti mit einem Hut in der Hand

Stadtpfarrer Steffen Brühl segnete die Statue. Um dem historischen Vorbild gerecht zu werden, haben die beiden Bildhauer sich Darstellungen von Vinzenz Pallotti angeschaut und Literatur über dessen Wirken gelesen. Die Recherche hat sich gelohnt: Nicht nur der Stadtpfarrer Steffen Brühl segnete das Ergebnis. Seinen Segen für die steinerne Figur gab im metaphorischen Sinne auch Pater Christoph Lenz, Rektor der Pallottiner in Friedberg: „Ich habe viele Darstellungen des Heiligen Pallotti gesehen, aber das ist eine der wenigen, wo man ihn auch erkennt.“ Dieses Lob wurde von den Zuschauern auf dem Altstadtfest mit Applaus bedacht.

Ein „Brückenbauer von Mensch zu Mensch“ soll Vinzenz Pallotti gewesen sein, heißt es auf der Sockel-Inschrift. Insofern passt der geplante Ort für die Statue perfekt. Die Aufstellung an der Pallotti-Brücke solle „zeitnah“ erfolgen, findet Steinmetz Martin Seidl. „Ende nächster Woche“ peilt er an.

Die Bahnbrücke Friedberg-Süd soll in Pallotti-Brücke umbenannt werden. Foto: Jutta Metzger (Archivbild)