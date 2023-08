Infos zum Friedberger Volkfest 2023: Programm, Termine und Reservierung

Diesen August findet das Friedberger Volksfest 2023 statt. Hier gibt es alle Infos rund um Termine, Programm und Reservierung der Tische in den Bierzelten.

Bevor es Ende September mit dem Oktoberfest in München losgeht, finden überall in Bayern noch kleinere Volksfeste statt - so auch in Friedberg. Anfang August fällt dort der Startschuss, und dann wird zehn Tage lang gefeiert.

Sie wollen wissen, wann genau das Friedberger Volksfest 2023 stattfindet, welche Bands im Zelt auftreten, wann es die Maß besonders günstig gibt und wie Sie sich einen Platz auf der Bierbank sichern können? Hier gibt es alle Infos rund um Termine, Programm und Reservierung der Tische in den Bierzelten.

Volksfest Friedberg 2023: Termine und Öffnungszeiten

Das Volksfest in Friedberg startete am Freitag, dem 4. August 2023, und dauert etwas länger als eine Woche, bis zum Sonntag, 13. August 2023. Am Eröffnungsfreitag geht um 18 Uhr mit der Bierprobe los. Folgendermaßen sehen die Öffnungszeiten beim Friedberger Volksfest aus:

Öffnungszeiten Fahrgeschäfte:

Werktags: ab 14 Uhr

Sonn- und feiertags: ab 11 Uhr

Öffnungszeiten Bierzelt

Im Regelfall: ab 11.30 Uhr

Sonntag, 6. August 2023: 10 Uhr

Sonntag, 13. August 2023: 11 Uhr

Friedberger Volksfest 2023: Programm

Welche Band spielt wann? An welchen Tag gibt es die Goißen-Maß vergünstigt? Wann ist Tag des Bieres? Hier gibt es eine Übersicht über das Programm des Volkfests in Friedberg 2023:

Freitag, 4. August 2023

18 Uhr: Standkonzert mit Bierprobe auf dem Marienplatz , im Anschluss Auszug der Vereine zum Festplatz

mit Bierprobe auf dem , im Anschluss Auszug der Vereine zum Festplatz 19 Uhr: Offizieller Anstich durch den Bürgermeister Roland Eichmann

Musik: "Freibier"

Samstag, 5. August 2023

11.30 Uhr: Verbilligter Mittagstisch & Mittagsmaß

& 19 Uhr: Musik: "Musikuss"

Sonntag, 6. August 2023

10 Uhr: Zeltgottesdienst

11 Uhr: Weißwurstfrühschoppen

11 Uhr: Musik: "Aretsrieder Musikanten"

18 Uhr: Musik: "Lukas Bruckmeyer und seine Böhmischen Kameraden"

Montag, 7. August 2023

11.30 Uhr: Verbilligter Mittagstisch & Mittagsmaß

& 13 Uhr: Seniorennachmittag

13 Uhr: Musik: "Stadtkapelle Friedberg "

" 18 Uhr: Musik: "Königlich Bayrisches Vollgas Orchester"

Dienstag, 8. August 2023

"Familien-Tag" & "Goißen-Tag": Eine Goißenmaß ganztägig für nur 9,80 €

11.30 Uhr: Verbilligter Mittagstisch & Mittagsmaß

& 15 Uhr: Musik: "Die Donikkl Crew" zum Mitsingen, Mittanzen und Mitlachen

18 Uhr: Musik: "Get That"

Mittwoch 9. August 2023

"Tag des Bieres": Maß Bier ganztägig nur 7,50 €

11.30 Uhr: Verbilligter Mittagstisch & Mittagsmaß

& 18 Uhr: Musik: "VOLLESBRETT"

Donnerstag, 10. August 2023

"Tag der Betriebe"

11.30 Uhr: Verbilligter Mittagstisch & Mittagsmaß

& 18 Uhr: Musik: "SOS"

Freitag, 11. August 2023

11.30: Verbilligter Mittagstisch & Mittagsmaß

& 19 Uhr: Musik: "Münchner G'schichten"

22 Uhr: Brilliant-Feuerwerk

Samstag, 12. August 2023

11.30 Uhr: Verbilligter Mittagstisch & Mittagsmaß

& 19 Uhr: Musik: "Partyräuber"

Sonntag, 13. August 2023

11 Uhr: Bayerisch-Amerikanischer Frühschoppen mit Linedance, unterstützt durch die Städtepartnerschaft zwischen Friedberg und La Crosse

und La Crosse 11 Uhr: Musik: "WhyNotBand"

Mittags: Ochs vom Spieß

18 Uhr: Musik: "Frontal"

Volksfest Friedberg 2023: Tischreservierung im Bierzelt

Um sicherzugehen, dass man noch einen Sitzplatz bekommt, kann man beim Friedberger Volksfest vorab Tische reservieren. Das funktioniert vor Volksfestbeginn ganz einfach über das Online-Formular des Binswanger Zelts. Erbeten wird, die Tische mindestens mit drei Tagen Vorlauf beziehungsweise für das Wochenenden bis spätestens Freitag 12 Uhr zu reservieren. Bevor das Volksfest losgeht, werden Reservierungen nur online angenommen - während des Festzeltbetriebs läuft die Reservierung dann nur noch telefonisch. Für Mittwoch, 9. August 2023, sowie für die beiden Freitage und Samstage sind bereits keine Reservierungen mehr möglich (Stand: 4. August 2023).