TSV Friedberg missglückt der Saisonstart

Am Sonntagnachmittag starteten die Volleyballer des TSV Friedberg in die neue Saison in der dritten Liga Ost. Für die Friedberger ist es mittlerweile das dreizehnte Jahr in dieser Liga. Bereits im Vorfeld durchlebte die Mannschaft einen Umbruch, viele Stammkräfte verließen den Verein und so wurden junge Spieler aus der zweiten Mannschaft in das Team integriert. Zum Saisonauftakt erwartete das Team um Trainer Matthias Gärtner die Volleyballer von den Donauvolleys aus Regensburg. Aufgrund von Verletzungen und Krankheiten konnte Trainer Gärtner nicht auf den vollen Kader zurückgreifen und so standen nur neun Spieler zur Verfügung.

