Die Ortsdurchfahrt Unterbergen ist ab Montag gesperrt

Am 3. März erfolgt der Baustart zum zweiten Bauabschnitt für die Ortsdurchfahrt Unterbergen im Bereich der Hauptstraße/Kreisstraße AIC 12. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Ende des Jahres.

Die Umleitungsroute wird wie folgt ausgeschildert: In südlicher Richtung von Mering über die B2 nach Merching, weiter über die ST 2052 nach Egling an der Paar und dann über die LL 11 nach Prittriching. In nördliche Richtung entsprechend umgekehrt von Prittriching über Egling an der Paar und Merching nach Mering.

Baustelle in Unterbergen: mehr Verkehrssicherheit als Ziel

Die Baumaßnahme ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Aichach-Friedberg und der Gemeinde Schmiechen. Die Gemeinde erneuert ihre Wasserleitungen, danach folgt der Vollausbau der gesamten Ortsdurchfahrt auf einer Länge von 1300 Metern. Die Baumaßnahme soll zu einer Verbesserung der Sichtverhältnisse im Bereich der Knotenpunkte beitragen und für Geschwindigkeitsreduzierung an den Ortseingängen sorgen.

Neben der Schaffung durchgängiger Gehwege beinhaltet sie unter anderem die Anbindung der Geh- und Radwege in nördliche Richtung - eine Anbindung der Geh- und Radwege in südliche Richtung wird vorbereitet – sowie Errichtung einer innerörtlichen, barrierefreien Bushaltestelle. Für die Maßnahme sind Fördermittel des Freistaats Bayern beantragt. Der erste Bauabschnitt erfolgte im Bereich der AIC 17/Kirchstraße erfolgte von Mai bis Dezember 2024. (AZ)