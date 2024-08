Vom Automobil-Designer zum besten Schreiner seines Jahrgangs

Daniel Martinis Lebenslauf ist bemerkenswert, für ihn ist das Schreinerhandwerk bereits der zweite Werdegang. Automobildesign hat der 30-Jährige zuvor studiert und vier Jahre in Italien gearbeitet. Vor zwei Jahren kehrte er sowohl Italien als auch seinem Beruf den Rücken zu, er wollte etwas Neues wagen. „Ehrlich gesagt habe ich schon während des Studiums gemerkt, dass mir nur das Designen nicht reicht. Ich habe Löffel geschnitzt, weil mir das Handwerk in meinem Job gefehlt hat“, erzählt der Augsburger. Er absolvierte eine Lehre bei der Möbelschreinerei Strauch in Aichach und schloss als Jahrgangsbester im Landkreis Aichach-Friedberg ab.

