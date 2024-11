Umdenken in der Forstwirtschaft ist alternativlos

Schnell wachsende Nadelbäume oder langlebige Baumvielfalt? Vor dieser Frage stehen aktuell viele bayerische Waldbesitzer. Mit Blick auf die Zukunft kann es dabei nur eine Antwort geben und die spricht eindeutig gegen eine Monokultur in den bayerischen Forsten. Vielmehr gilt es jetzt, die aktuellen Nadelwälder mit staatlicher Hilfe zu Mischwäldern umzubauen und die bereits bestehenden zu fördern, damit auch die nächsten Generationen in den Genuss einer gesunden grünen Lunge kommen. Dafür gibt es in der Region gute Beispiele.

