Klipa-Vorträge: Ein aktives Leben mithilfe von Hüftchirurgie

Zwei Vorträge zum Thema „Moderne Hüftchirurgie ermöglicht ein aktives Leben“ halten Dr. med. Tobias Köhler, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie der Kliniken an der Paar, sowie Holger Haag, Leitender Oberarzt der gleichen Hauptabteilung: in Aichach am Mittwoch, 22. Oktober, im Erdgeschoss des Krankenhauses Aichach, in Friedberg am Mittwoch, 29. Oktober, im Vortragsraum (5. Stock) des Personalwohnheims des Krankenhauses Friedberg.

„Hüftarthrose und ihre Folgen sind weit mehr als nur ein medizinisches Thema. Sie betreffen Millionen Menschen weltweit und stellen nicht nur die Betroffenen, sondern auch Ärzte und Chirurgen vor große Herausforderungen“, erklärt Köhler, der zusammen mit Haag in einem Doppel-Vortrag zwei zentrale Themen rund um das Hüftgelenk beleuchten wird: die Behandlung der Hüftarthrose durch Endoprothetik und die Revisionsendoprothetik bei Lockerung und Fraktur von Hüftprothesen.

Vorträge klären über gängige Verfahren, Herausforderungen und innovative Lösungen auf

Die Vorträge geben einen informativen, praxisnahen und durchaus unterhaltsamen Einblick in die neuesten medizinischen Entwicklungen. Im ersten Teil des Abends geht es um die Behandlung der Hüftarthrose, einer Erkrankung, die mit Schmerzen und eingeschränkter Beweglichkeit einhergeht. Die gute Nachricht: Hüftgelenkprothesen können die Lebensqualität vieler Patientinnen und Patienten erheblich verbessern. „Wir zeigen, wie moderne Endoprothetik nicht nur schmerzfreie Beweglichkeit wiederherstellt, sondern auch durch innovative Operationstechniken und Implantate immer weniger invasiv und immer effizienter wird“, so der Chefarzt.

Im zweiten Teil geht es dann um die Revisionsendoprothetik – ein Thema, das diejenigen betrifft, deren Hüftprothesen nach Jahren der Nutzung beginnen, Probleme zu verursachen. Lockerung, Frakturen oder andere Komplikationen können den Alltag erheblich beeinträchtigen. Aber auch hier gibt es mittlerweile Lösungen. Die Referenten stellen aktuelle chirurgische Verfahren vor, die den Eingriff so schonend wie möglich machen und gleichzeitig die Haltbarkeit und Funktionalität der neuen Prothesen verlängern.

Die beiden Vorträge sind Teil der gemeinsamen medizinischen Vortragsreihe der VHS des Landkreises Aichach-Friedberg, der Kliniken an der Paar sowie des Fördervereins Krankenhaus Aichach e.V. und des Fördervereins Krankenhaus Friedberg e.V. Sie starten jeweils um 18 Uhr, Ende ist gegen 19.30 Uhr. Der Unkostenbeitrag von drei Euro kann an der Abendkasse bezahlt werden, für Mitglieder der beiden Fördervereine ist der Eintritt frei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. (AZ)