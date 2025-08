Aichach-Friedbergs Landrat Klaus Metzger tritt nicht mehr an

Paukenschlag vor der politischen Sommerpause: Bei einem Pressegespräch hat der CSU-Kreisverband Aichach-Friedberg am Freitagvormittag seine Pläne für die Kommunalwahl im März 2025 bekannt gegeben. Landrat Klaus Metzger will demnach nicht noch einmal kandidieren. Ins Rennen schickt die CSU ihren Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko.

Klaus Metzger ist seit 2014 Landrat des Landkreises Aichach-Friedberg

Metzger hatte sich in den vergangenen Monaten bei Fragen nach einer dritten Kandidatur auf die für ihn typische diplomatische Weise bedeckt gehalten. Einerseits wies er dann gerne darauf hin, dass er sich gerade sein Büro neu eingerichtet habe, andererseits verwies der 62-Jährige auf sein Alter. Zuletzt hatte die CSU die Parole ausgegeben, man werde mit dem Thema im Herbst an die Öffentlichkeit gehen. Am Freitag wurde die Nachricht dann einen Tag nach einer Versammlung der CSU auf Kreiseben im Bauernmarkt Dasing vor den Medien bekannt gegeben.

Icon vergrößern Landrat Klaus Metzger, hier am Wahlabend 2020, tritt nicht mehr an. Foto: Erich Echter (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Landrat Klaus Metzger, hier am Wahlabend 2020, tritt nicht mehr an. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Seit 2014 ist Metzger Landrat des Landkreises Aichach-Friedberg. Damals hatte der Schulamtsdirektor sich als parteiloser Kandidat, der seinen Wohnsitz im Landkreis Augsburg hat, in der Stichwahl knapp gegen Sepp Bichler von den Unabhängigen durchgesetzt. 2020 holte er, mittlerweile CSU-Mitglied, dann im ersten Anlauf zwei Drittel der Stimmen.

Als Landrat genießt der 62-Jährige bei allen Meinungsunterschieden parteiübergreifend Ansehen. Er hatte zahlreiche Herausforderungen zu meistern, darunter das Thema Asyl, die Pandemie, aber auch lokale Katastrophen wie den Tornado von Affing 2015 oder die Überschwemmungen 2024. Zudem gab es eine ganze Reihe von Bauprojekten, gerade im Schulsektor, sowie den Ersatzneubau des Krankenhauses Aichach. Auch die Ansiedelung des Technologietransferzentrums der Hochschule Augsburg sowie die Planungen für ein landkreisweites Katastrophenschutzzentrum und die Vorbereitungen auf die Krankenhausreform fallen in diese Zeit.

Icon vergrößern Designierter Landratskandidat der CSU Aichach-Friedberg ist Peter Tomaschko. Foto: Ute Krogull (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Designierter Landratskandidat der CSU Aichach-Friedberg ist Peter Tomaschko. Foto: Ute Krogull (Archivbild)

Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko will für die CSU als Landrat in Aichach-Friedberg kandidieren

Der Merchinger Peter Tomaschko wurde schon seit längerem als potenzieller Nachfolger Metzgers gehandelt. Der 51-Jährige ist studierter Verwaltungswirt und seit 2013 Landtagsabgeordneter. Zudem ist er Kreisvorsitzender der CSU und Vorsitzender der CSU-Kreistagsfraktion. Im Landtag zählen neben der Bildung die Themen Wirtschaft und Bürokratieabbau zu seinen Schwerpunkten. Tomaschko ist verheiratet und Vater zweier Söhne.

Die anderen Parteien im Landkreis Aichach-Friedberg haben sich bislang bezüglich einer Landratskandidatur noch nicht positioniert.