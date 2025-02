Straßenumfrage: Wer nutzt den Wahl-O-Mat in Friedberg?

Der Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Programm, das zeigt, welche Partei mit der eigenen politischen Haltung am meisten übereinstimmt. Bereits vor der Bundestagswahl 2021 hatten mehr als 21 Millionen Menschen das Angebot genutzt. Vor der kommenden Bundestagswahl ist der von der Bundeszentrale für politische Bildung angebotene Online-Test so gefragt wie noch nie. Mit dem Real-O-Mat, der zeigt, wie die Parteien in der letzten Legislaturperiode wirklich abgestimmt haben, gibt es diesmal ein zusätzliches Angebot. Welche Meinung haben die Friedbergerinnen und Friedberger zum Wahl-O-Mat?

Wolfgang Hamann, Friedberg: Ich habe den Wahl-O-Mat genutzt, obwohl ich schon wusste, wen ich wähle. Das Ergebnis hat mich nicht überrascht. Den Test habe ich jetzt zum zweiten oder dritten Mal gemacht und vor allem aus Interesse. Ich halte den Wahl-O-Mat für sinnvoll für Menschen, die sich wenig mit Politik auskennen, vor allem auch für junge Leute.

Alexandra Behr, Friedberg: Den Online-Test habe ich gemacht und es war eine Bestätigung von dem, was ich wählen möchte. Man bekommt dadurch eine gute Orientierung und er sorgt dafür, dass man sich Gedanken macht. Gerade sind so viele Menschen unsicher, wen sie wählen sollen. Ich habe das Gefühl, die Entscheidung war noch nie so schwierig wie heuer und der Wahl-O-Mat hilft da einfach.

Wolfgang Freiding, Friedberg: Den Wahl-O-Mat habe ich nicht genutzt und das werde ich auch nicht, denn ich weiß schon, wen ich wählen werde. Das ist für mich glasklar. Den Test habe ich noch nie genutzt, der war für mich nicht notwendig. Den Real-O-Mat auch nicht, obwohl ich ihn vom Namen her kenne.

Andrea Fendt, Friedberg: Diesmal habe ich den Online-Test nicht gemacht. Ich kenne zwar das Angebot, aber ich hatte mich bereits vorab entschieden. Er kann trotzdem eine gute Orientierungshilfe sein, allerdings kann man ihn auch überlisten, indem man die Antworten in eine entsprechende Richtung lenkt. Eine Freundin hat mir den Link zum Real-O-Mat geschickt. Es kann sein, dass ich da vielleicht noch reinschaue.