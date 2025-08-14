Vorsicht - Waldbrandgefahr!

Tausende Menschen auf der Flucht, mehrere Tote: Nachrichten von schweren Waldbränden in Griechenland, Spanien und Balkanländern reißen nicht ab. Angesichts von Temperaturen von über 30 Grad und anhaltender Trockenheit steigt auch in Bayern die Waldbrandgefahr. Im Landkreis lag sie zur Wochenmitte bei Stufe vier von fünf. Untersuchungen belegen: In Deutschland ist der Mensch die Hauptursache für Wald- und Vegetationsbrände.

Waldbrandgefahr in Aichach Friedberg ist erhöht

Aktuell ist die Situation im Landkreis Friedberg angespannt: Die Waldbrandgefahrenstufe lag laut Kreisbrandinspektion zur Wochenmitte bei vier von fünf. Grund dafür sind die anhaltend hohen Temperaturen und die extreme Trockenheit. Zwar sei die Lage derzeit noch nicht akut bedrohlich, betont Kreisbrandinspektor Christian Happach, doch die Entwicklung werde aufmerksam beobachtet. In diesem Jahr kam es im Landkreis bislang zu keinem Brand, was auch auf die gute Prävention zurückzuführen sei.

Neu ist in diesem Jahr ein Sondereinsatzplan, der im Ernstfall schnell greift. Auch die landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis sind eingebunden, insbesondere zur Sicherstellung der Wasserversorgung. Für den Ernstfall gibt es verschiedene Löschstrategien – eine davon ist, das Feuer einzukreisen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Waldbrandstufe vier im Landkreis Aichach-Friedberg

Ganz wichtig: Im Wald darf unter keinen Umständen Feuer gemacht werden. „Viele wissen gar nicht, dass zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober im Wald absolutes Rauchverbot herrscht“, erklärt Johannes Gerstmaier, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Friedberg. Gerstmaier warnt eindringlich vor leichtsinnigem Verhalten: „Ein warmer Motor oder ein heißer Katalysator reichen bei Trockenheit aus, um Gras zu entzünden. Parken Sie also niemals auf trockenem Untergrund. Und lassen Sie bitte keinen Müll zurück – besonders Glas kann wie ein Brennglas wirken.“

Im Fall eines Brandes ist sofort die Feuerwehr über die 112 zu rufen – und man sollte schnellstmöglich den Wald verlassen, so Happach. Auch abseits der Feuergefahr sei umsichtiges Verhalten im Wald unerlässlich. Gerstmaiers Appell: „Behandeln Sie den Wald, als wäre es Ihr eigener Garten. Halten Sie sich an Regeln, ignorieren Sie keine Absperrungen oder Verbotsschilder und parken Sie rücksichtsvoll. Nur so bleibt der Wald ein sicherer Ort – für Mensch, Tier und Natur.“

Richtiges Verhalten bei Waldbrandgefahr Offenes Feuer im Wald: Grundsätzlich verboten. Nur der Waldeigentümer oder Beauftragte dürfen Feuer entzünden. Rauchverbot: In Bayern gilt vom 1. März bis 31. Oktober Rauchverbot im Wald – auch auf Waldwegen und angrenzenden Flächen. Parken im Wald: Nicht auf trockenem Gras oder Laub parken! Heiße Fahrzeugteile können Brände auslösen. Müllentsorgung: Glas und andere Abfälle gehören nicht in den Wald. Glasscherben können wie ein Brennglas wirken und Brände verursachen.