Warten auf den Steuerbescheid? So schnell geht‘s in Aichach-Friedberg

Schon die Steuererklärung für 2024 angefangen? Viele kostet das viel Überwindung. Und dann wartet man in der Regel auch noch eine gefühlte Ewigkeit, bis diese auch bearbeitet ist. Im Durchschnitt mussten Steuerpflichtige im vergangenen Jahr deutschlandweit rund 51 Tage auf ihren Einkommensteuerbescheid warten – sechs Tage weniger als im Vorjahr. In Bayern ging es in der Regel schneller, nicht aber im Finanzamt Augsburg Land, das sowohl für den Landkreis Augsburg als auch den Landkreis Aichach-Friedberg zuständig ist. Das hat eine Analyse der Online-Steuererklärung Lohnsteuerkompakt.de auf Basis von mehr als einer Million anonymisierter Steuererklärungen ergeben, die über das Portal erstellt wurden.

Dabei wurden die Bearbeitungszeiten von 502 Finanzämtern ausgewertet, die mindestens 50 Steuererklärungen von Lohnsteuerkompakt.de bearbeitet haben. Insgesamt hat sich die Bearbeitungszeit in Bayern verkürzt. Das Bundesland ist auf Platz 7 der 16 Bundesländer gelandet, mit einer durchschnittlichen Zeit von 49,5 Tagen, 2023 lag Bayern noch auf Platz 9 (58,4). „Die deutliche Verbesserung der Bearbeitungszeiten ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Finanzämter 2024 nicht mehr durch die hohe Arbeitsbelastung der Grundsteuererklärung gebremst wurden“, erklärt Felix Bodeewes, Geschäftsführer der Softwarefirma.

Bearbeitungszeiten in Bayerischen Finanzämtern: Augsburg-Land im hinteren Drittel

Das Finanzamt Augsburg-Land liegt knapp über dem Durchschnitt bei 53,8 Tagen. Damit liegt es nur auf Platz 57 von 78 – und das, obwohl sich die Bearbeitungszeit im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert hat. 2023 lag die durchschnittliche Bearbeitungszeit nämlich bei mehr als 60 Tagen. Zum Vergleich: Das Finanzamt Augsburg-Stadt steht mit 50,5 Tagen im Arbeitnehmerbereich etwas besser da (Platz 45). Die Außenstelle des Finanzamtes Nördlingen in Donauwörth liegt auf Platz 31 mit 46,1 Tage. Das Landsberger Finanzamt braucht dagegen noch länger: 62,1 Tage, was Platz 70 von 78 bedeutet.

Das Bayerische Landesamt für Steuern widerspricht dieser Statistik teilweise. Es teilt mit: „In Bayern werden pro Jahr mehr als fünf Millionen Einkommensteuererklärungen bearbeitet – die angesprochene Auswertung eines Anbieters von Lohnsteuersoftware stützt sich auf bundesweit wesentlich weniger Einkommensteuererklärungen. Die Zahlen des Internetportals ‚Lohnsteuer kompakt‘ entsprechen nicht den eigenen Erhebungen der Steuerverwaltung.“ Denn laut diesen lag im Jahr 2024 in Bayern die durchschnittliche Bearbeitungsdauer (kumuliert) von Einkommensteuererklärungen (Veranlagungszeiträume 2023 und 2022) in Arbeitnehmerfällen bei rund 46 Tagen und verringerte sich zum Vorjahr um rund acht Tage. Die tatsächliche Bearbeitungsdauer einer Einkommensteuererklärung unterliege im Einzelfall jedoch dem Einfluss verschiedenster Faktoren. Hierzu zählen unter anderem auch die aktuellen Gegebenheiten vor Ort, beispielsweise akuter Arbeitsanfall oder auch notwendige Rückfragen beim Steuerpflichtigen.

„Selbstverständlich hat für die Steuerverwaltung der Service für die Bürgerinnen und Bürger höchste Priorität. Die Finanzämter bemühen sich daher stets, eingegangene Erklärungen schnellstmöglich abzuarbeiten“, so die Sprecherin des Landesamts. Daten zu einzelnen Finanzämtern werden vom Amt nicht veröffentlicht.