Tierischer Missstand: Im Urlaub Hunde und Katzen aussetzen

„Der Hund ist der beste Freund des Menschen“, heißt es in Glückskeksen oder kitschigen Kalendern. Wer einen Hund besitzt, weiß, dass das nicht nur eine schicke Metapher ist, sondern der Wahrheit entspricht. Was muss also in einem Menschen vorgehen, dass er sich dazu entschließen kann, sein Haustier einfach wegzuwerfen? Hunde boomen in den sozialen Netzwerken, wer ein süßes Tier in die Kamera hält, bekommt ordentlich Klicks, im Paris-Hilton-Style machen sie sich auch als modisches Accessoire. Lässt der Hype nach, macht der niedliche Welpe plötzlich Arbeit oder kommt etwas Wichtigeres, wie etwa ein Urlaub dazwischen, ist das Tier schnell vergessen und landet unter anderen an Autobahnraststätten. Darauf machte nun auch das Derchinger Tierheim Lech-Arche aufmerksam.

