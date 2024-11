Nach Wasserschäden steht die Kita Rinnenthal weiter leer

Fünf Monate nach dem Wasserschaden in Folge des Juni-Unwetters hat sich beim leer stehenden Kinderhaus St. Laurentius in Rinnenthal kaum etwas getan. Die Schadensaufnahme und Renovierung würden voraussichtlich sechs Monate in Anspruch nehmen, hatte die Stadtverwaltung im Sommer geschätzt. Wie ist der Stand der Dinge?

Auf Anfrage teilt die Stadt Friedberg mit, dass das Kindergartengebäude wieder trocken gelegt ist. Die zwischenzeitlich in Container ausgelagerten Möbel können daher zurück ins Gebäude gebracht werden, um sie dort ohne Feuchtigkeit über die Winterzeit zu deponieren. Einen Zeitplan für den Wiedereinbau der Isolierung, des Estrichs, der Böden und beschädigter Gebäudebereiche gibt es noch nicht.

Der Grund dafür: Das von der Stadt in Auftrag gegebene Gutachten ist noch in der Fertigstellung und wird im Anschluss den Beteiligten zugehen. Da dieser Prozess noch läuft, trifft die Stadt keine öffentlichen Aussagen. Am Donnerstag informierte Bürgermeister Roland Eichmann den Stadtrat im nichtöffentlichen Teil der Sitzung über das Thema.

Icon Galerie 177 Bilder Wegen des Unwetters sind in Aichach-Friedberg die Feuerwehren im Einsatz. Der Landkreis hat den Katastrophenfall ausgerufen. Hier finden Sie Bilder.

Die Kita am Rand des Dorfes beim Sportplatz war erst im Jahr 2022 eröffnet worden. Sie kostete rund zwei Millionen Euro. Zum Verhängnis wurde ihr beim Unwetter nicht Hochwasser des nahe gelegenen Eisbachs, der über die Ufer trat, sondern bisherigen Erkenntnissen zufolge trat im Nachgang Wasser durch die Bodenplatte ein.

Kinder aus Rinnenthal sind im Eurasburger Kindergarten einquartiert

Ab Mitte Juni breitete sich Feuchtigkeit an den Wänden aus. Der Betrieb wurde daraufhin aus gesundheitlichen Gründen umgehend eingestellt. Die in St. Laurentius beheimatete Kindergartengruppe (25 Mädchen und Buben) und die Krippengruppe (zwölf Mädchen und Buben) mit ihren Erzieherinnen zogen nach Eurasburg in den dortigen Kindergarten um, wo noch ausreichende Räume frei waren. Das Gebäude in Rinnenthal wurde ausgeräumt und das städtische Finanzreferat gab ein Gutachten in Auftrag. Dieses ist nötig, um die Frage zu klären, welche Ursache der Schaden hat und wer dafür zahlt.

Es war keine Elementarversicherung abgeschlossen worden - wobei diese bei Grundwasserschäden ohnehin nicht greift. Nach Aussagen des Finanzreferenten Reinhold Dendorfer vom Sommer war ersten Erkenntnissen zufolge die Bodenplatte nicht dicht gegen drückendes Wasser ausgeführt worden.

Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagesstätte von Eurasburg ist laut Stadtverwaltung bis auf Weiteres gesichert. Die Stadt entrichtet dafür einen Mietzins.